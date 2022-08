Het Great Barrier Reef in Australië lijkt zich te herstellen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Australian Institute of Marine Sciences (AIMS). Wetenschappers zagen het rif jarenlang verbleken en afsterven, maar nu groeit er in delen nieuw koraal. Het rif blijft wel kwetsbaar.

De onderzoekers keken in totaal naar 87 locaties. Ze zagen in het centrale en noordelijke deel van het rif de grootste hoeveelheid koraalbedekking in 36 jaar, staat in het jaarverslag van AIMS. De bedekking van hard koraal ging naar respectievelijk 33 en 36 procent, waar dat vorig jaar nog 26 en 27 procent was.

"We zien dat het Great Barrier Reef nog steeds heel veerkrachtig is. Het kan zich herstellen", zei Mike Emslie, die betrokken is bij het monitoringsprogramma van het AIMS, tegen Reuters.

Ondanks de aanwas van nieuw koraal blijft het rif, dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, kwetsbaar. Wetenschappers blijven waarschuwen voor massale verbleking door opwarming van het water als gevolg van klimaatverandering. Ook kan de situatie volgens hen snel weer veranderen.

In het zuidelijke deel nam de hoeveelheid koraalbedekking namelijk af, van 38 procent in 2021 naar 34 procent dit jaar. Vorig jaar was daar juist sprake van verbetering. "Dit laat zien hoe kwetsbaar het rif is voor verstoringen door de mens, die tegenwoordig vaker voorkomen en langer aanhouden", aldus Paul Hardisty, CEO van het AIMS.