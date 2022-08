De Verenigde Staten gaan vier agenten vervolgen voor hun betrokkenheid bij de dood van Breonna Taylor, een zwarte vrouw die in 2020 werd doodgeschoten bij een inval in haar huis. Dat meldt BBC News donderdag.

Het viertal is gearresteerd en zal later vervolgd worden voor hun betrokkenheid bij de fatale schietpartij in maart 2020.

De 26-jarige ziekenhuismedewerker werd doodgeschoten tijdens een nachtelijke politie-inval in haar huis in de Amerikaanse stad Louisville.

Taylor sliep toen de agenten onaangekondigd haar woning binnenkwamen. De agenten voerden een huiszoekingsbevel uit naar aanleiding van een drugsonderzoek. Taylors vriend loste één schot, omdat hij dacht dat de agenten inbrekers waren. De agenten in burger reageerden met in totaal 32 schoten. Taylor werd door meerdere kogels geraakt.

Eerder werden al drie agenten ontslagen vanwege hun rol in de dood van Taylor. Een van hen werd aangeklaagd en vervolgd voor het schieten op een ruit en schuifpui zonder te weten wie erachter zat. Hij zou daarmee op roekeloze wijze mensenlevens in gevaar hebben gebracht.

De dood van Taylor en andere zwarte Amerikanen als gevolg van politiegeweld leidde in 2020 tot grote protesten onder de naam Black Lives Matter. Ook in veel andere landen, waaronder Nederland, werd vervolgens massaal actiegevoerd tegen racisme.