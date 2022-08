China is donderdag begonnen met militaire oefeningen in de buurt van Taiwan. Het Chinese Volksbevrijdingsleger zegt dat alle raketten "hun doelen nauwkeurig hebben geraakt". Toch belandden vijf raketten in Japanse wateren, meldt The New York Times.

De situatie in het kort Taiwan is een autonoom eiland, met een eigen bestuur dus.

De meeste landen erkennen de onafhankelijkheid van Taiwan niet.

Dat komt door China, dat Taiwan als een afvallige provincie ziet.

Het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi aan Taiwan wordt door China als een grove belediging gezien.

De regering in Tokio meldt donderdag dat vijf Chinese ballistische raketten in de Japanse exclusieve economische zone zijn terechtgekomen.

"Dit is een ernstige situatie die de nationale veiligheid van ons volk aangaat", zegt de Japanse minister van Defensie Nobuo Kishi. Volgens Kishi is het de eerste keer dat er Chinese raketten in de economische zone van Japan zijn terechtgekomen.

De Japanse regering is niet te spreken over de raketten die in Japanse wateren belandden en heeft diplomatiek protest aangetekend bij Peking.

Donderdag stemde de Japanse minister van Buitenlandse Zaken, Yoshimasa Hayashi, in met zijn Amerikaanse evenknie Antony Blinken om de Chinese oefeningen te veroordelen.

China dringt luchtruim Taiwan in

China vuurde de raketten af in reactie op een bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi aan Taiwan. In de eerste 24 uur na het omstreden bezoek vuurde China elf raketten af. Die kwamen terecht in het water ten noorden, zuiden en oosten van het eiland.

Ook meldt het Taiwanese ministerie van Defensie dat er 22 Chinese gevechtsvliegtuigen het Taiwanese luchtruim binnen zijn gevlogen.

De Taiwanese premier Tsai Ing-wen heeft de Chinese reactie op het bezoek aan Taiwan veroordeeld. "We zullen alles op alles zetten om de status quo te beschermen", zei ze donderdag. Ze riep de internationale gemeenschap op om op te komen voor "het democratische Taiwan". Ook waarschuwde de premier inwoners van het eiland om te waken voor "een informatieoorlog" die China volgens haar zal beginnen.