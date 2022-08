In een bos in de buurt van Berlijn woedt donderdagochtend een grote brand. Die ontstond nadat een opslagplaats met munitie van de Duitse politie was ontploft.

De brand woedt in het Grunewald, een bos ten zuidwesten van de Duitse hoofdstad. Een gebied van zo'n 15.000 vierkante meter staat in brand, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen lokale media.

Meer dan honderd brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Dat wordt ernstig bemoeilijkt doordat er nog steeds kleinere explosies plaatsvinden. Uit vrees voor verdere ontploffingen kan de brandweer nog niet direct de brand blussen. Ze heeft zich teruggetrokken op een kilometer afstand van de brand.

Volgens Der Spiegel zijn de brandweerlieden nu bezig met het natmaken van het omliggende bos. Dat moet verdere verspreiding van de vlammen voorkomen.

Foto: AP

Geen gevaar voor woonwijken

In de opslag zou zo'n 50 ton aan munitie liggen. Volgens de hulpdiensten is er geen gevaar voor de omliggende woonwijken. De dichtstbijzijnde huizen liggen zo'n 2 kilometer verderop.

Burgers worden er door de brandweer toe opgeroepen weg te blijven uit het bos. De droogte en de hitte in de regio spelen de hulpdiensten parten, zegt de brandweer.

De Duitse verkeersdienst meldt op Twitter dat de A115, een snelweg die door het Grunewald loopt, in beide richtingen is afgesloten. Ook rijden er vanwege de brand geen treinen tussen het hoofdstation van Berlijn en Potsdam.

Voor zover bekend is niemand bij de brand gewond geraakt. Hoe die kon ontstaan, is niet duidelijk. Er zijn militaire specialisten opgeroepen om te helpen bij de bestrijding.