In Zuid-Europa is het op-en-top vakantieweer met een zon die overuren maakt. Vooral rondom de Middellandse Zee is het zonnig en heel warm, zegt Weeronline donderdag. Vakantiegangers in het noorden van Europa krijgen te maken met veel koeler en buiig weer.

Ga je de komende dagen op vakantie naar een van onze buurlanden, dan krijg je te maken met minder hoge temperaturen. Donderdag wordt het op sommige plekken nog boven de 30 graden, maar vrijdag wordt het met 21 tot 27 graden veel koeler. Dan trekken ook regen- en onweersbuien over het gebied.

De zon laat zich na het weekend weer volop in Duitsland zien. In het zuiden kan het in de loop van volgende week opnieuw buiig zijn.

Ook bij de zuiderburen kunnen buien voorkomen en wordt de hitte verdreven. In België en Luxemburg stijgen de temperaturen vrijdag naar 20 tot 27 graden. Na het weekend kan het weer tot 30 graden worden.

In Frankrijk blijft het warm, maar is het soms wel iets minder heet

Het was al erg heet in de Franse gebieden Dordogne en Ardèche en die tropische temperaturen houden nog even aan. Toeristen in Noord-Frankrijk krijgen te maken met regen- en onweersbuien, wat even een einde maakt aan de ergste hitte. In Parijs schommelt het kwik nog een paar dagen rond de 29 graden, waarna het opnieuw tropisch warm wordt.

Ook rondom de Alpen blijft het nog even heet. In Wenen wordt het tot en met vrijdag 35 graden. In het weekend is er kans op een bui, waarna de temperaturen dalen. Dat gebeurt niet alleen in Wenen, maar ook in de rest van Oostenrijk en in Zwitserland. Volgende week wordt het daar volgens Weeronline weer warmer.

Goed vakantieweer rond Middellandse Zee

Rondom de Middellandse Zee is het ook goed toeven. De zon laat zich volop zien. Rond de Spaanse costa's liggen de temperaturen rond de 31 tot 34 graden. In het binnenland lopen de temperaturen op tot wel 40 graden.

Aan de Portugese kust is het iets koeler, maar alsnog tropisch: in Lissabon liggen de temperaturen tussen de 27 en 31 graden.

In de smalle Italiaanse straatjes kan het met temperaturen tussen de 35 en 40 graden ook flink warm worden. Aan zee zorgt een zwakke wind voor enige verkoeling. Op de Griekse eilanden en in Turkije zijn vergelijkbare weersomstandigheden te zien.

Wisselvallig en koeler op Britse eilanden en in Scandinavië

Iets noordelijker is het weer wisselvalliger en koeler. In Engeland is het zonnig en tussen de 25 en 30 graden. In Schotland en Ierland is het met temperaturen tussen de 15 en 18 graden beduidend koeler, maar ook daar stijgen de temperaturen na het weekend tot boven de 20 graden.

De zon laat zich ook in Scandinavië zien, maar er trekken elke dag ook buien over het gebied. In onder andere Kopenhagen, Oslo en Stockholm liggen de temperaturen tussen de 20 en 25 graden.