Een 62-jarige Fransman heeft 16 uur doorgebracht in een luchtbel in zijn gekapseisde boot voordat hij dinsdag door de Spaanse kustwacht werd gered. De reddingsactie "grensde aan het onmogelijke", aldus een van de vijf duikers die bij de operatie betrokken waren.

De Fransman was zondagochtend uit de Portugese hoofdstad Lissabon vertrokken in een zeilboot van 12 meter. Maandagavond rond half 9 stuurde hij een noodsignaal vanaf zijn boot, op 14 mijl van de Gallische kust. Daarop gingen drie helikopters en een reddingsboot van de Spaanse kustwacht op zoek.

De omgeslagen zeilboot kwam in zicht toen de zon onderging. Het vaartuig dreef op zijn kop in de Atlantische Oceaan. Een duiker bonsde op de romp en hoorde van binnenuit geklop. De zee was echter te ruw voor een reddingsoperatie.

Om te voorkomen dat de zeilboot verder zou zinken, werden er boeien aan bevestigd, blijkt uit beelden die de Spaanse kustwacht heeft gedeeld. Dinsdagochtend zwommen twee duikers onder de boot, waar zij de schipper in een overlevingspak aantroffen.

De man zwom met de duikers mee, maar had onderweg hulp nodig omdat hij met zijn pak vast kwam te zitten. Eenmaal buiten de boot is hij door een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De man hield geen letsel aan het incident over en werd na korte tijd uit het ziekenhuis ontslagen.