Oekraïne zoekt een gelegenheid om "rechtstreeks" met de Chinese leider Xi Jinping te spreken, meldt de South China Morning Post (SMCP) donderdag lokale tijd. Het gesprek tussen de twee presidenten moet ervoor zorgen dat de oorlog in Oekraïne stopt.

In een interview met het Chinese dagblad doet de Oekraïense leider een beroep op China om zijn grote politieke en economische invloed op Rusland te gebruiken om een einde te maken aan de gevechten.

"Het is een zeer machtig land. Het is een machtige economie ... Dus (het) kan Rusland politiek en economisch beïnvloeden. En China is [ook een] permanent lid van de VN-Veiligheidsraad", citeerde het verslag Zelensky.