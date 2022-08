Op IJsland is opnieuw een vulkaan uitgebarsten. Dat gebeurde naast de plek bij de berg Fagradalsfjall, waar vorig jaar een vulkaan zes maanden lang actief was. De autoriteiten hebben voor de zekerheid noodplannen geactiveerd.

De uitbarsting is op het zuidwestelijke schiereiland Reykjanes, zo'n 40 kilometer buiten hoofdstad Reykjavik. Volgens meteorologen zijn er sinds zaterdag ongeveer tienduizend aardbevingen in het gebied geregistreerd.

De burgerbescherming van de eilandstaat vraagt mensen voorzichtig te zijn en niet in het gebied te komen. Wetenschappers zijn onderweg met een helikopter om de situatie te beoordelen.

Volgens een lokale vulkanoloog is de spleet enkele honderden meters lang. Het is alleen nog lastig om de omvang van de uitbarsting in te schatten.

Risico voor bevolkte gebieden laag

Het IJslandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat het risico voor bevolkte gebieden en belangrijke infrastructuur zeer laag wordt ingeschat. De belangrijkste luchthaven van het land ligt op het schiereiland, maar er is nog geen overlast voor het vliegverkeer.

Voor de uitbarsting van vorig jaar was het bijna achthonderd jaar geleden dat op Reykjanes een vulkaan actief was. IJsland telt dertig vulkanische systemen en meer dan zeshonderd warmwaterbronnen. Het land is een van de geologisch actiefste plaatsen op aarde.

In april 2010 barstte de vulkaan onder de gletsjer Eyjafjallajökull uit. Duizenden vluchten werden toen geschrapt. Luchtvaartondernemingen en vliegvelden leden miljardenverliezen.