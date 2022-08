De Zuid-Afrikaanse politie heeft tot en met woensdag zeker 120 mannen opgepakt op verdenking van groepsverkrachting en gewapende beroving. De mannen zouden afgelopen donderdag in de omgeving van Krugersdorp acht vrouwen hebben verkracht en een filmploeg hebben beroofd.

De filmploeg nam donderdag een videoclip op in een verlaten mijn bij Krugersdorp, een mijnstad net ten westen van Johannesburg. Ze werden daar aangevallen door een grote groep gewapende mannen. Die schoten in de lucht en dwongen iedereen om op de grond te gaan liggen.

Acht modellen en danseressen die in de videoclip figureerden, werden vervolgens door de mannen aangerand en verkracht. Volgens de politie werden sommige vrouwen door tien mannen tegelijk aangerand. De vrouwen zijn tussen de 19 en 35 jaar.

De gewapende mannen namen bij hun vertrek veel waardevolle spullen mee. Zo beroofden ze de filmploeg van sieraden, telefoons, kleding, horloges en geld. Ook stalen ze camera's die werden gebruikt bij de opnames.

De politie startte direct een onderzoek. Afgelopen weekend werden al zo'n tachtig arrestaties verricht. Dat aantal is inmiddels gestegen naar 120. De mannen komen woensdag voor de rechter. Sommigen van hen zijn minderjarig. Zij worden door jeugdrechters berecht.

De mannen zijn zogenoemde zama-zama's: illegale buitenlandse mijnwerkers die vaak onder een valse naam in Zuid-Afrika verblijven. De meesten komen uit Zimbabwe of Malawi. Naar schatting zijn er zesduizend verlaten mijnen in Zuid-Afrika die op illegale wijze worden leeggehaald door zama-zama's.

Boze lokale bevolking helpt met opsporen

De groepsverkrachtingen en beroving leidden tot grote protesten in heel Zuid-Afrika. Veel mensen vinden dat de regering en de politie te weinig doen om burgers te beschermen tegen criminele bendes.

Maandag had president Cyril Ramaphosa burgers gevraagd informatie te delen met de politie, in de hoop zo veel mogelijk verdachten op te sporen.

De demonstraties zullen waarschijnlijk aanhouden. Dat komt ook doordat de gearresteerde verdachten op dit moment alleen terechtstaan voor wapenbezit en illegale mijnbouw. Pas als de rechter toestemming geeft, mag de politie DNA-monsters nemen om erachter te komen welke mannen hebben deelgenomen aan de verkrachtingen.