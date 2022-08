Nancy Pelosi is weer uit Taiwan vertrokken. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden sloot daarmee een kort en onaangekondigd bezoek aan het eiland af. Ze was daar om steun aan de Taiwanezen te betuigen.

De situatie in het kort Taiwan is een autonoom eiland. Met een eigen bestuur dus.

De meeste landen erkennen de onafhankelijkheid van Taiwan niet.

Dat komt door China, dat Taiwan als een afvallige provincie ziet.

Dat Pelosi Taiwan bezoekt en steun betuigt, ziet China als een grove belediging.

Pelosi landde dinsdag tegen het einde van de middag (Nederlandse tijd) en ontmoette woensdagochtend de Taiwanese president Tsai-Ing-wen. Daarna vertrok ze uit hoofdstad Taipei om haar reis door de Indisch-Pacifische regio te vervolgen. Ze reist de komende dagen nog naar Zuid-Korea en Japan.

De voorzitter was samen met een delegatie van het Amerikaanse Congres in Taiwan om steun te betuigen aan het eiland. "Vandaag staat de wereld voor de keuze tussen autocratie of democratie", zei Pelosi in een speech na afloop van de ontmoeting met Tsai Ing-wen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over Taiwan.

Het was voor het eerst in 25 jaar dat zo'n hooggeplaatste Amerikaanse politicus een bezoek bracht aan Taiwan. Pelosi is een uitgesproken criticus van het Chinese regime en wilde al eerder op bezoek gaan in Taiwan.

Ze zei dat Taiwan steun van de VS geniet. Pelosi benadrukte dat zowel Democraten als Republikeinen in de VS Taiwans onafhankelijkheid steunen.

58 Pelosi ontmoet Taiwanese president tijdens omstreden bezoek

Pelosi laat China in woede achter

Toch wordt Pelosi bekritiseerd om haar timing. De spanningen tussen de VS en China waren al hoog opgelopen en met het bezoek aan Taiwan wekt ze woede bij China.

China kondigde kort na de landing van Pelosi in Taipei militaire oefeningen in de regio aan. Het land probeert vaker Taiwan te imponeren met militair machtsvertoon. Na de Russische invasie van Oekraïne is in Taiwan de angst voor een Chinese inval nog groter geworden.