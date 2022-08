Twee jaar na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet lijkt de situatie in de stad weinig veranderd. Afgelopen weekend was het weer raak: een graansilo waarin al weken een brand woedde, stortte grotendeels in. Hoe gaat het er nu, twee jaar na de historische ramp?

Tot nu toe zijn er bij de instorting van de silo van afgelopen zondag geen slachtoffers gemeld.

Het vuur ontstond doordat er sinds de ramp in 2020 graan lag te fermenteren. Dat vatte vlam door de aanhoudende hitte van de afgelopen tijd. De brandweer was niet in staat de brand te blussen.

Het incident gebeurde net geen twee jaar na de explosie in dezelfde haven, waarvan de beelden de hele wereld over gingen. Vandaag de dag is de ramp nog altijd een open wond voor Libanon.

Wat gebeurde er in 2020? Op 4 augustus 2020 werd Beiroet opgeschud door een gigantische explosie in de haven, die grote schade aan de haven en de stad veroorzaakte.

215 mensen overleefden de ramp niet; duizenden mensen raakten gewond en tienduizenden mensen dakloos.

De explosie werd veroorzaakt doordat er sinds 2013 tonnen van de explosieve stof ammoniumnitraat onveilig lagen opgeslagen in de haven.

De regering zou op de hoogte zijn geweest van de opslag van het ammoniumnitraat, maar greep niet in.

Er volgden grootschalige antiregeringsprotesten. Libanezen verweten de toenmalige regering corruptie en vriendjespolitiek. De bevolking hield de regering verantwoordelijk voor zowel de explosie als de grote financiële crisis waar het land zich al tijden in bevindt. De complete regering trad een week later af.

Inflatie, tekorten en torenhoge prijzen

Het gaat niet goed in Libanon. Volgens de Wereldbank passen de huidige omstandigheden in het land in de top tien van zwaarste crises in de moderne geschiedenis en "mogelijk de top drie". Sinds de explosie in de haven - een keiharde klap voor de economie - is de financiële crisis die het land sinds 2019 teistert alleen maar verergerd.

Op dit moment leeft meer dan de helft van de Libanese bevolking onder de armoedegrens. Ook heerst er grote werkloosheid. Dit terwijl de voedselprijzen zijn gestegen en salarissen zijn gekelderd.

Ook vangt de stad volgens cijfers van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties per inwoner de meeste vluchtelingen op, van wie de meerderheid in grote armoede leeft. Zo schat de VN dat er alleen al anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen in Beiroet wonen, naast nog tienduizenden ontheemden uit andere landen.

"De situatie hier in Beiroet is beroerd", zegt Oana Bara, hulpverlener bij het Rode Kruis in de hoofdstad. "Er is hyperinflatie, voedsel is onbetaalbaar en medische zorg en medicijnen zijn schaars."

Met haar team staat Bara lokale hulpverleners bij en voorzien ze zo inwoners van de stad van basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg en financiële hulp. Naast het Rode Kruis zijn er talloze andere hulporganisaties actief, waaronder Save the Children, Oxfam Novib en speciale hulpprogramma's van de Verenigde Naties.

In Libanon volgt crisis op crisis

Behalve de economische recessie en de coronapandemie met alle gevolgen van dien, worstelt Libanon nu ook met een broodcrisis. De oorlog in Oekraïne zorgt voor grote tekorten in het land, dat eerst grotendeels leunde op de import van Oekraïens en Russisch graan. Daar komt bij dat de silo's voor de opslag van graan bij de explosie in 2020 zijn verwoest.

"De mensen moeten hier urenlang in de rij staan voor een brood", laat lokale journalist Safwan Shami vanuit Beiroet aan NU.nl weten.

Of de recente graandeal tussen Rusland en Oekraïne daar verandering in zal brengen, moet nog blijken. Dinsdag bereikte het eerste Oekraïense schip met graan de Turkse kust, waarna het verder zal varen naar Libanon.

Miljardenschade is nog altijd niet hersteld

Twee jaar na de explosie is er maar weinig gebeurd om de nog altijd zichtbare miljardenschade in Beiroet te herstellen, ziet Shami.

"Er is niet veel opgebouwd sinds de explosie, dus de instorting van de silo verbaast me niets", aldus Shami. "Door de aanhoudende corruptie ben ik bang dat de situatie alleen maar verslechtert en dat het onmogelijk wordt om hier te wonen."

Volgens hem zijn veel mensen in Beiroet behalve getraumatiseerd door de ramp ook emotioneel uitgeput door de achtereenvolgende crises in het land. "De samenleving heeft dringend hulp nodig."