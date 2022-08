China is zoals verwacht niet te spreken over het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. De vooraanstaande Amerikaanse politicus bezocht dinsdag het eiland dat door China als afvallige regio wordt gezien. Daardoor lopen de spanningen tussen China en de Verenigde Staten verder op.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zei woensdag dat de VS gestraft zal worden vanwege het bezoek van Pelosi. "Dit is een complete schertsvertoning. De VS schendt de soevereiniteit van China onder het mom van zogenaamde democratie. Iedereen die China beledigt, wordt gestraft."

De minister legde niet verder uit om wat voor straffen het zou gaan. Peking heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen en dreigde eerder ook al met tegenacties als Pelosi Taiwan zou bezoeken. Er zijn al militaire oefeningen aangekondigd waardoor het lucht- en zeeruim van Taiwan geblokkeerd wordt.

China beperkt ook in toenemende mate de handelsexport richting Taiwan. De Chinese douane kondigde woensdag aan de invoer van citrusvruchten en enkele vissoorten uit Taiwan stil te leggen. Het ministerie van Economische Zaken schortte de export van zand naar Taiwan op.

Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, sprak in Taiwan haar steun uit voor het eiland. "Hoewel we het 'één-China-beleid' respecteren, is onze solidariteit met Taiwan nu belangrijker dan ooit. De VS steunt de huidige status quo en wil niet dat de status van Taiwan verandert door militair ingrijpen."

Taiwan is vanwege de Chinese acties in overleg met onder meer Japan en de Filipijnen over alternatieve luchtroutes. Het eiland wil zo voorkomen dat het volledig wordt afgesloten. Japan en Zuid-Korea hebben hun zorgen over de situatie al uitgesproken, de landen willen dat de rust wordt bewaard in de regio.