Inwoners van de Amerikaanse staat Kansas behouden het recht op abortus. Ook betaalt de staat nog steeds mee aan de ingreep. De kiezers stemden dinsdag tegen een wetsvoorstel waarmee het recht op abortus zou worden geschrapt uit de grondwet van de staat.

De voorgestelde wetswijziging werd met een ruime meerderheid weggestemd. 65 procent van de kiezers stemde tegen, schrijft persbureau AP. Kansas, dat in het midden van de Verenigde Staten ligt, geldt als een conservatieve staat. De staat is sterk verbonden met de antiabortusbeweging.

De kiezers in Kansas waren de eersten in het land die zich rechtstreeks konden uitspreken over het recht op abortus in hun staat. Eind juni besloot het Amerikaanse hooggerechtshof dat de bescherming van abortus in de landelijke wet niet langer geldig is. Nu mogen staten zelf besluiten of abortus binnen de eigen grenzen nog steeds is toegestaan.

President Joe Biden zei in een reactie blij te zijn met de uitslag in Kansas. "Mensen gingen in recordaantallen naar de stembus om zich uit te spreken tegen een abortusverbod. Deze uitslag maakt duidelijk wat we al wisten. De meerderheid van de Amerikanen is er voorstander van dat vrouwen toegang krijgen tot abortus en het recht hebben om beslissingen te nemen over hun gezondheid."

De staten Alabama, Louisiana, Tennessee en West Virginia hebben de afgelopen tien jaar wel grondwetswijzigingen doorgevoerd waarmee het recht op abortus uit de grondwet van de staat is gehaald. In november wordt in de staten Kentucky en Montana gestemd over vergelijkbare voorstellen. In die maand stemmen kiezers in Californië over amendementen waarmee het recht op abortus juist wordt vastgelegd in de grondwet van de staat.