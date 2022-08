De openbaar aanklager in Canada heeft zijn requisitoir in de strafzaak tegen webcamafperser Aydin C. dinsdag afgerond. De 44-jarige Nederlander staat onder meer terecht voor afpersing van Amanda Todd, die in 2012 een einde aan haar leven maakte, en voor het bezit van kinderpornografie.

De in Nederland veroordeelde C. zegt onschuldig te zijn, maar de officier van justitie hield de jury dinsdag voor dat "alle wegen" naar C. leiden. "Hij is degene die deze misdaden heeft begaan. Er is geen andere logische conclusie", zei de openbaar aanklager volgens Canadese media.

De advocaten van C. zeiden tegen de twaalfkoppige jury dat ze hun cliënt alleen moeten veroordelen als ze er absoluut zeker van zijn dat hij schuldig is. "Waarschijnlijk schuldig is niet voldoende", luidde hun pleidooi.

Een agent had eerder tijdens het proces gezegd dat een aantal van de socialemedia-accounts waarmee Todd werd afgeperst, gelinkt konden worden aan twee apparaten die de Nederlandse politie in beslag had genomen toen C. in 2014 werd gearresteerd.

C. werd in Nederland al veroordeeld voor afpersing

C. kreeg in 2018 bijna elf jaar gevangenisstraf vanwege digitale stalking en afpersing van 33 destijds minderjarige meisjes en een meerderjarig meisje, oplichting van vier homoseksuele mannen en een poging daartoe.

In december 2020 werd hij uitgeleverd aan Canada, waar hij apart wordt berecht voor de afpersing van de destijds vijftienjarige Todd. Zij was een van zijn vermeende slachtoffers en maakte in 2012 een einde aan haar leven. Een door haar op YouTube gepost filmpje, waarin ze haar wanhoop uitsprak, maakte haar zaak wereldnieuws.

Op de eerste zittingsdag twee maanden geleden zette de openbaar aanklager uiteen hoe C. te werk ging. Hij zou bijvoorbeeld 22 verschillende accounts op platforms als Facebook, Skype en YouTube gebruikt hebben om Todd lastig te vallen.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).