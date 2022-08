Nancy Pelosi heeft tijdens haar beladen bezoek lof en steun uitgesproken voor Taiwan. In een ontmoeting met de Taiwanese president Tsai Ing-wen bracht Pelosi een duidelijke boodschap. "Nu, meer dan ooit, is Amerika's solidariteit met Taiwan cruciaal."

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden sprak woensdagochtend haar steun uit voor het eiland dat al decennialang zelfbestuur kent. "Vandaag is onze delegatie naar Taiwan gekomen om ondubbelzinnig duidelijk te maken dat we onze toewijding aan Taiwan niet zullen opgeven, en dat we trots zijn op onze blijvende vriendschap", zei Pelosi.



Eerder op de ochtend werd Nancy Pelosi met applaus en bloemen ontvangen bij het Taiwanese parlement. Ze sprak er met vicevoorzitter Tsai Chi-chang over het verder versterken van de onderlinge relaties. "We komen in vriendschap naar Taiwan en voor vrede in de regio", zei Pelosi.



Pelosi ontmoet woensdag nog een voormalige Tiananmen-activist, een Hongkongse boekhandelaar die ooit werd vastgehouden door China en een Taiwanese activist die onlangs door China is vrijgelaten.

China roept ambassadeur op matje en neemt maatregelen

Het bezoek van Pelosi heeft tot een felle Chinese reactie geleid. De Aziatische grootmacht veroordeelde het bezoek als een bedreiging voor de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan, reageerde met een golf van militaire oefeningen en riep de Amerikaanse ambassadeur in Peking op het matje.

Het nam ook specifieke maatregelen tegen Taiwan. Zo kondigde de Chinese douane woensdag een stopzetting aan van de invoer van citrusvruchten en enkele vissoorten uit Taiwan, terwijl het ministerie van Economische Zaken de export van zand naar Taiwan opschortte.