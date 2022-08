Het omstreden bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan is officieel afgetrapt met een bezoek aan het parlement. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden sprak er haar waardering uit voor 'Een van de meest vrije samenlevingen ter wereld'. Met het bezoek van Pelosi aan Taiwan lopen de spanningen tussen de Verenigde Staten en China hoog op.

Met bloemen en applaus werd Nancy Pelosi woensdagochtend ontvangen bij het Taiwanese parlement. Ze sprak er met vicevoorzitter Tsai Chi-chang over het verder versterken van de onderlinge relaties. "We komen in vriendschap naar Taiwan en voor vrede in de regio", zei Pelosi.

Op de agenda staat verder nog een ontmoeting met de Taiwanese president Tsai Ing-wen. Verwacht wordt dat ze daarna samen een persconferentie zullen geven.

China keurt het bezoek van Pelosi aan Taiwan ten zeerste af. Peking beschouwt het eiland voor de Chinese kust als afvallige regio. Het land probeert iedere vorm van steun aan de onafhankelijke regering in Taipei de kop in te drukken.

Het bezoek van Pelosi wordt in Peking dan ook geïnterpreteerd als provocatie en vijandelijke daad. In aanloop naar het bezoek dreigde het Chinese regime zelfs met militaire inzet. Het is de vraag of het echt zover komt, maar de kans bestaat dat China zijn afkeuring laat blijken door middel van militair machtsvertoon.

Peking keurde het bezoek kort na de landing van Pelosi af in een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. China zegt dat het bezoek de vrede en stabiliteit in de regio "serieus aantast".

Ook het Chinese ministerie van Defensie heeft van zich laten horen. Het leger is in staat van paraatheid gebracht. Ook kondigde het ministerie militaire acties aan in de wateren rondom Taiwan, meldt persbureau Reuters.

Eerdere berichten van Chinese staatsmedia dat Chinese gevechtsvliegtuigen van het type Su-35 over de Straat van Taiwan zouden vliegen, worden door het Taiwanese ministerie van Defensie ontkracht. Het ministerie zegt de Chinese militaire activiteiten in de regio nauwkeurig te monitoren.

Pelosi is in Taiwan om haar steun te betuigen aan het eiland. De angst dat China het land zal binnenvallen, is alleen maar groter geworden nu Rusland hetzelfde heeft gedaan in Oekraïne. Bovendien weigert Peking de Russische invasie van Oekraïne te veroordelen.

In een verklaring schrijft Pelosi dat de gesprekken met de Taiwanese regering bedoeld zijn om "steun voor onze partner opnieuw te bevestigen en onze gedeelde belangen te behartigen, waaronder een vrije Indisch-Pacifische regio".

"De Amerikaanse solidariteit met de 23 miljoen Taiwanezen is belangrijker dan ooit tevoren, op een moment dat de wereld moet kiezen tussen autocratie en democratie", schrijft de Amerikaanse politicus.

Verder benadrukt ze dat haar bezoek niet tegen het Amerikaanse beleid ingaat. "Ons bezoek is een van de vele Congres-delegaties die Taiwan bezoeken en gaat op geen enkele manier in tegen het beleid van de VS", schrijft ze.

Het is voor het eerst in 25 jaar dat zo'n hooggeplaatste Amerikaanse politicus het eiland bezoekt. Pelosi geldt na president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris als de machtigste politicus van de VS. Biden raadde zijn Democratische partijgenoot eerder af om Taiwan te bezoeken, gezien de diplomatieke gevoeligheid.

Bezoek plaatst VS in spagaat

Taiwan geldt met recht als een van de gevaarlijkste potentiële brandhaarden ter wereld. De regeringen van China en de VS zitten beide niet te wachten op een onvoorziene gebeurtenis die de twee landen direct met elkaar in conflict brengt.

Het voorgenomen bezoek van Pelosi plaatste de VS dan ook in een lastige spagaat. Aan de ene kant was het een diep gekoesterde wens van de Taiwanese leiders. Het bezoek van zo'n hooggeplaatste Amerikaanse politicus verleent het land meer legitimiteit op het wereldtoneel.

Daarnaast zou het afblazen van het bezoek de Amerikaanse bondgenoot hebben geschoffeerd. Bovendien zou dat de boodschap hebben uitgedragen dat de VS buigt voor China en Taiwan niet belangrijk genoeg vindt om risico's voor te nemen. Daar zou Peking conclusies uit hebben kunnen trekken over de mogelijke Amerikaanse reactie na een Chinese invasie van het eiland.

Aan de andere kant brengt het bezoek van Pelosi duidelijke risico's met zich mee. Op voorhand werd bijvoorbeeld gevreesd dat de Chinezen ervoor zouden kiezen haar vliegtuig te laten vergezellen door Chinese straaljagers. Als die het Taiwanese luchtruim zouden betreden, had een ongeluk in een klein hoekje gezeten - of Peking dat nou wilde of niet.