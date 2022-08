Het omstreden bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, aan Taiwan gaat door. De Taiwanese politie heeft bevestigd dat Pelosi aan boord is van het vliegtuig dat rond 16.00 uur (Nederlandse tijd) zal landen in Taiwan.

China ziet het bezoek van Pelosi als een provocatie van de Verenigde Staten. Peking beschouwt het praktisch autonome eiland als afvallige regio. Het land dreigde zelfs met inzet van het leger als Pelosi het bezoek aan Taiwan doorzet.

De 82-jarige Pelosi is bezig aan een reeks bezoeken aan Aziatische landen, waaronder Maleisië, Japan en Zuid-Korea. Taiwanese media meldden eerder al dat ze ook een bezoek zou brengen aan Taiwan, maar dat werd niet van tevoren bevestigd door Pelosi en haar team. Pelosi wil naar Taiwan om steun te betuigen aan het eiland.

Pelosi begon maandag in Singapore aan haar reis door Azië. Dinsdagochtend was ze in Maleisië. Ze bracht onder meer een bezoek aan de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Kuala Lumpur. Mogelijk is ze vanaf de ambassade doorgereisd naar Taiwan.

VS erkent Taiwan officieel niet

Officieel erkent de VS Taiwan niet als onafhankelijk land. Nederland en veel andere landen doen dat evenmin, met name onder druk van China. De regering in Peking ziet het eiland als Chinees grondgebied. De Amerikanen leveren wel wapens aan Taiwan, zodat het zich kan verdedigen in geval van een aanval.

De Amerikaanse president Joe Biden zei in mei dat de VS bereid is geweld te gebruiken om Taiwan te verdedigen. Het Witte Huis zwakte die uitspraak later af, waardoor het onduidelijk is hoe de Amerikanen zullen reageren bij een Chinese invasie van Taiwan.

De Chinese president Xi Jinping heeft de VS onlangs nog gewaarschuwd "niet met vuur te spelen" rond Taiwan. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten contact te hebben met de VS over het bezoek van Pelosi.

In aanloop naar het bezoek blokkeerde China al de export van voedsel naar Taiwan. De VS zei rekening te houden met Chinees militair machtsvertoon rond het bezoek. Het zou dan mogelijk gaan om het afvuren van raketten in de Straat van Taiwan en het schenden van het Taiwanese luchtruim.