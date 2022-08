Met de dood van Al Qaeda-leider en '9/11-brein' Ayman Al Zawahiri in Kaboel strepen de Amerikanen opnieuw een belangrijke naam af van de lijst met gezochte terroristen. Het is een forse klap voor Al Qaeda, maar de terreurorganisatie speelde sinds de dood van Osama Bin Laden in 2011 eigenlijk al geen grote rol meer. Wel brengt het feit dat Al Zawahiri zich in Kaboel kon verschuilen de toch al wankele overeenkomst tussen de Taliban en de VS verder in gevaar.

Al Zawahiri werd onder Bin Laden al gezien als de tweede man van Al Qaeda. Na de dood van Bin Laden was hij de logische keuze als opvolger. De laatste jaren waren er geruchten dat Al Zawahiri al dood zou zijn. Die konden nooit worden bevestigd, net als verhalen dat hij in slechte gezondheid verkeerde.

Waar Bin Laden het gezicht van de terreurgroep was en grote sommen geld binnenhaalde, was Al Zawahiri het tactische meesterbrein. Zo was hij degene die de aanval op het World Trade Center in New York op 11 september 2001 organiseerde. Ook was hij verantwoordelijk voor de planning van vele andere bomaanslagen, zoals die in de metro van Londen op 7 juli 2005. Daarbij kwamen 56 mensen om het leven.

Ondanks het leiderschap van Al Zawahiri was Al Qaeda sinds de dood van Bin Laden ernstig verzwakt. Experts zijn verdeeld over de vraag hoe serieus de bedreiging nog is die Al Qaeda vormde. In de tussentijd zijn ook veel lokale leiders van Al Qaeda gedood, maar met het verlies van Al Zawahiri is de terreurgroep definitief onthoofd. Of dat ook daadwerkelijk de genadeklap voor Al Qaeda is, moet nog blijken. De groep is nog altijd een symbool en inspiratiebron voor andere terreurorganisaties.

Experts waarschuwen voor een scenario als eerder bij Islamitische Staat (IS) en de Taliban. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump verklaarde in 2019 dat IS "volledig verslagen" was. Dat waren veel analisten niet met hem eens. Afsplitsingen van de terroristische organisatie, zoals in de Afghaanse provincie Khorasan, pleegden sindsdien nog bloedige aanslagen. Een vergelijkbare heropleving van Al Qaeda is niet onmogelijk, al is lastig te zeggen hoe groot de kans daarop is.

De Taliban werden in 2001 door de Amerikanen verjaagd als machtshebbers in Afghanistan. De jihadisten waren niet verslagen, hergroepeerden zich geduldig in de Afghaanse bergen en sloegen vorig jaar toe toen de Amerikanen zich begonnen terug te trekken. Dat leidde na een korte opmars tot een nieuwe machtsovername in augustus. De Taliban beloofden meer vrijheden toe te staan, maar daar is tot nu toe weinig van terechtgekomen.

Taliban schenden opnieuw belofte

Dat Al Zawahiri in de Afghaanse hoofdstad Kaboel werd omgebracht, is opvallend. De Amerikanen trokken vorig jaar hun troepen terug uit Afghanistan na een deal met de Taliban. Die werd in 2020 gesloten in Doha, de hoofdstad van Qatar. In ruil voor militaire terugtrekking van de Verenigde Staten zouden de jihadisten geen onderdak bieden aan terroristen.

Het wantrouwen waarmee die overeenkomst werd bekeken, nam verder toe toen bleek dat de Taliban andere beloftes niet nakwamen nadat ze weer aan de macht waren gekomen. Ondanks eerdere toezeggingen worden vrouwen, journalisten en burgers opnieuw zwaar onderdrukt door de jihadisten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei na de dood van Al Zawahiri al dat de Taliban de Doha-overeenkomst "flagrant geschonden hebben" door de Al Qaeda-leider onderdak te bieden. Volgens Amerikaanse inlichtingen zat hij daar nog geen jaar. Dat betekent dat hij na de machtsovername van de Taliban naar Kaboel is gekomen.

De Taliban beweren dat juist de Amerikanen de afspraak in gevaar brengen. Een woordvoerder veroordeelde de aanval als een schending van "internationale principes". De jihadisten bevestigden niet dat Al Zawahiri degene was die werd omgebracht. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de terroristenleider in Kaboel verbleef zonder dat de machthebbers dat wisten.

Hoewel de toch al broze overeenkomst forse schade is toegebracht, is de kans dat de VS opnieuw troepen naar Afghanistan stuurt verwaarloosbaar. De Amerikaanse president Joe Biden verwees in zijn toespraak naar zijn belofte om alle Amerikaanse militairen uit Afghanistan terug te trekken, en zei zich daaraan te houden. De war on terror maakt na ruim twintig jaar na '9/11' nog steeds slachtoffers, maar de VS heeft niet meer de wil om overal nog militair aanwezig te zijn.

59 Biden reageert op dood Al Qaeda-leider: 'Missie geslaagd'

Biden heeft zijn high profile target te pakken

Biden maakte in zijn toespraak waarin hij de dood van Al Zawahiri aankondigde duidelijk dat de aanval nog altijd als wraakactie voor 9/11 geldt. Hij benadrukte dat "Amerika nooit zal stoppen met de jacht op de personen die 9/11 op hun geweten hebben".

Het betekent dat ook Biden net als zijn voorgangers een belangrijk doelwit kan claimen. George W. Bush kon pronken met de vangst van de Iraakse oud-dictator Saddam Hussein, Barack Obama mocht de dood van Bin Laden bekendmaken en onder Trump werd het hoofd van Islamitische Staat, Abu Bakr Al Baghdadi, gedood.

Dat is een welkom succesje in een periode waarin Bidens populariteit onder de Amerikaanse bevolking erg laag is. Een succesje dat bovendien erg gelegen komt voor Biden en de Democraten richting de belangrijke tussentijdse verkiezingen (midterms). Die zijn in november, en de Democraten lopen een reëel risico om hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te verliezen.

Biden claimt de dood van Al Zawahiri niet per se als een persoonlijke prestatie. De president bejubelde de "fantastische patriotten die werken bij de inlichtingendiensten en contraterrorisme" als de echte helden. Maar ook Biden staat niet boven het uitmelken van dergelijke acties als hem dat politiek gewin oplevert.