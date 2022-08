Een 38-jarige vrouw uit Terneuzen is in de Verenigde Staten veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Ze is veroordeeld omdat ze geld heeft overgemaakt aan de Somalische terreurgroep Al Shabaab. Het vonnis valt veel lichter uit dan de acht jaar celstraf die de aanklager had geëist.

De vrouw chatte tussen 2011 en 2014 regelmatig met ongeveer vijftien andere vrouwen. Via tussenpersonen in Kenia maakte ze steeds kleine bedragen over. In totaal zou de Zeeuwse vrouw minstens 300 dollar (omgerekend 293 euro) naar Somalië hebben gestuurd, hoewel dat bedrag ook groter zou kunnen zijn.

De vrouw vluchtte als tiener van Somalië naar Nederland. Ze kreeg hier asiel en vestigde zich in Zeeland. In 2014 klaagde de VS haar aan en werd ze in Nederland aangehouden.

Ze probeerde met een kort geding uitlevering te voorkomen. Vervolging in de VS zou een inbreuk zijn op het leven van de vrouw en haar zes kinderen. Volgens de Nederlandse rechter was dat geen reden om uitlevering tegen te houden. Daarom werd ze in oktober vorig jaar op het vliegtuig naar de VS gezet.

Tijdens het Amerikaanse proces zeiden haar advocaten dat de aanklagers niet het recht hadden om haar te vervolgen, omdat het over Nederland en Somalië ging. Bovendien was 300 dollar volgens de verdediging een bijzonder klein bedrag.

De aanklagers waren het daar niet mee eens. Voor dat bedrag kon Al Shabaab een kalasjnikov kopen of het maandsalaris van een jihadist betalen, zeiden ze.

Twee Amerikaanse medeverdachten werden eerder veroordeeld tot twaalf en elf jaar gevangenisstraf.