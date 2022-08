De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië heeft maandag de noodtoestand uitgeroepen vanwege het toenemende aantal besmettingen met het apenpokkenvirus. Gouverneur Gavin Newsom hoopt dat op die manier meer mensen sneller kunnen worden gevaccineerd. Vrijdag riep de staat New York al de noodtoestand uit, gevolgd door Illinois op maandag.

De vraag naar apenpokkenvaccins in Californië is momenteel groter dan het aanbod, meldt nieuwszender CNBC. Door de noodtoestand uit te roepen kan de staat extra zorgpersoneel inzetten.

In de VS zijn bijna zesduizend gevallen van apenpokken in 48 verschillende staten vastgesteld. In Californië, New York en Illinois is tot nu toe bijna de helft van het totale aantal bevestigde besmettingen geconstateerd.

De Amerikaanse president Joe Biden bekijkt of een nationale noodtoestand nodig is, meldt CNBC. Daarmee zouden alle staten extra zorgpersoneel en -middelen kunnen inzetten. Aan het begin van de coronapandemie in januari 2020 deed het land dit voor het laatst.

Mensen worden meestal niet heel ziek van infectie

Mensen die apenpokken hebben opgelopen, kunnen last krijgen van hoofdpijn, koorts en spierpijn. Na een aantal dagen krijgen ze blaasjes op de huid. Over het algemeen worden mensen niet heel ziek van een infectie.

Iedereen kan het virus oplopen. Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de wereldwijde uitbraak eind juli uit tot een internationaal gevaar voor de volksgezondheid. Die waarschuwing moet ervoor zorgen dat landen de uitbraak serieus nemen en dat er een strategie komt om de verspreiding te beperken.