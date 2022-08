Een Nederlands meisje is afgelopen weekend verdronken in een zwembad van een camping aan de Franse westkust. Het haar van het kind raakte verstrikt in een waterzuiveringsinstallatie.

Volgens Franse media gaat het om een achtjarig meisje. Maar een betrokkene laat aan NU.nl weten dat ze net negen jaar was geworden.

Het ongeval gebeurde in de gemeente Les Sables-d'Olonne. Het meisje werd door een omstander en de badmeester uit het water gehaald, maar hulp mocht niet meer baten.

De Franse hulpdiensten hebben met een helikopter een team specialisten vanuit het 77 kilometer noordelijker gelegen Nantes gestuurd, maar ook zij slaagden er niet in het kind te reanimeren.

Justitie in Les Sables-d'Olonne doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, meldden plaatselijke media.