De leider van de terroristische organisatie Al Qaeda is afgelopen weekend gedood door een Amerikaanse droneaanval in Afghanistan. Dat heeft president Joe Biden van de Verenigde Staten bevestigd tijdens een toespraak in het Witte Huis. Het gaat om Ayman Al Zawahiri, die samen met Osama Bin Laden verantwoordelijk was voor de aanslagen van 9/11. Ook eiste hij verantwoordelijkheid op voor de bomaanslag in Londen in 2005.

"Decennialang was hij het brein achter aanvallen op Amerikanen", vertelde Biden in zijn live uitgezonden toespraak. "Maar deze terroristische leider is niet meer." Al Zawahiri, een dokter en chirurg uit Egypte, leidde Al Qaeda sinds Amerikaanse commando's Osama Bin Laden in 2011 doodden in Pakistan.



Al Zawahiri werd bovendien gezien als het brein achter de aanslagen van van 11 september 2001, waarbij bijna drieduizend mensen om het leven kwamen. Sinds die aanslagen op Amerikaanse bodem was hij op de vlucht.

Amerikaanse aanklagers beschuldigden Al Zawahiri niet alleen van betrokkenheid bij de aanslagen van 11 september 2001, maar ook van betrokkenheid bij de bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia in 1998. Ook eiste Al Zawahiri de verantwoordelijkheid op voor de bomaanslag in het Londense openbaar vervoer in 2005, waarbij 52 mensen om het leven kwamen.

Ayman Al Zawahiri met rechts van hem Osama Bin Laden. Ayman Al Zawahiri met rechts van hem Osama Bin Laden. Foto: AP

Al Zawahiri werd vaker dood gewaand

De laatste jaren doken er al vaak geruchten op dat Al Zawahiri dood zou zijn, maar die bleken telkens niet waar. Ook ging al langere tijd het verhaal dat Al Zawahiri in slechte gezondheid verkeerde.

Volgens Biden kwamen de Amerikaanse inlichtingendiensten Al Zawahiri eerder dit jaar op het spoor. "Ik heb toestemming gegeven voor een precisieaanval die hem voor eens en voor altijd van het slagveld zou verwijderen."

Bij die contraterrorismeoperatie vielen volgens de Amerikaanse president geen burgerslachtoffers. Het zou zijn gegaan om een aanval met een drone door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

President Biden tijdens zijn toespraak waarin hij de dood van de leider van de terroristische organisatie Al Qaeda aankondigt. President Biden tijdens zijn toespraak waarin hij de dood van de leider van de terroristische organisatie Al Qaeda aankondigt. Foto: AP

Kritiek op Afghanistan omdat het onderdak bood

In een verklaring heeft een woordvoerder van de Taliban-regering in Afghanistan bevestigd dat er een aanval in Kaboel heeft plaatsgevonden. Hij zei niet of daarbij mensen zijn omgekomen. Wel veroordeelde de woordvoerder de aanval. Hij sprak van een schending van internationale principes.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, hebben de Taliban het in 2020 gesloten Doha-akkoord "op grove wijze" geschonden door Al Zawahiri onderdak en bescherming te verschaffen. In dat Doha-akkoord beloofden de Taliban onder meer dat ze terreurgroepen die de veiligheid van de Verenigde Staten bedreigen, zoals Al Qaeda, aan zouden pakken in Afghanistan.

Biden verzekerde in zijn toespraak dat de VS nooit zal toestaan dat Afghanistan opnieuw een veilige haven voor terroristen wordt.