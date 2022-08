Een man uit Texas is maandag veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar en drie maanden voor zijn betrokkenheid bij de bestorming van het Amerikaanse Capitool in januari 2021. Het is de zwaarste straf die tot nu toe is opgelegd in de honderden rechtszaken die sinds de Capitool-bestorming bezig zijn, meldt persbureau AP.

Op 6 januari 2021, de dag van de bestorming, droeg de man een pistool bij zich. Ook droeg hij kogelwerende kleding.

De man was onderdeel van de Texaanse militie Three Percenters. Hij zou op de bewuste dag van de Capitool-bestorming tegen andere leden van de extreemrechtse groep hebben gezegd dat hij van plan was om Nancy Pelosi aan haar enkels uit het Capitool te trekken, "zodat haar hoofd elke traptrede op weg naar beneden zou raken". Pelosi is de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Maandag werd de man veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de Capitool-bestorming. Ook zijn in zijn straf latere bedreigingen tegen zijn zoon meegenomen. De man bedreigde zijn zoon omdat hij zijn vader wilde aangeven bij de FBI.

De man was de eerste persoon die berecht werd voor zijn rol in de Capitool-bestorming. Hij werd kort na de bestorming opgepakt en zit inmiddels al negentien maanden vast. Na zijn vrijlating wordt de man drie jaar onder toezicht geplaatst. Ook moet hij een vergoeding van 2.000 dollar (1.949 euro) betalen.

Gebeurtenissen van 6 januari in het kort