De kans is groot dat Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dinsdag op bezoek gaat in Taiwan om haar steun aan het eiland te betuigen. Dat is tegen het zere been van China, dat het praktisch autonome eiland beschouwt als afvallige regio. Peking liet maandag zijn spierballen zien en dreigde zelfs met inzet van het leger als Pelosi toch naar Taiwan zou gaan. NU.nl legt uit wat er aan de hand is.

De 82-jarige Pelosi is momenteel samen met enkele andere Amerikaanse Congresleden bezig met een reeks bezoeken aan Aziatische landen. Maandag begon ze in Singapore en er staan ook bezoeken aan Maleisië, Zuid-Korea en Japan op de planning. De Democratische prominent staat bekend als een felle criticus van het regime in Peking.

Vorige week ontstonden er geruchten dat Pelosi tijdens haar reis ook langs Taiwan zou gaan. Pelosi bleef zelf lange tijd vaag over haar reis naar Azië. Ze noemde Taiwan niet in het rijtje dat ze zou bezoeken, maar Taiwanese media meldden maandagmiddag wel dat ze naar hoofdstad Taipei komt. Het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken wilde niets over de geruchten kwijt.

"Ik denk eigenlijk wel dat ze het gaat doen", zegt Amerikakenner Victor Vlam over de geruchten. "Want op het moment dat ze dat nu niet meer zou doen, zou het lijken alsof ze zwicht voor de Chinese dreigingen. En dat komt bijzonder zwak over. Dat gaat tot heel veel Republikeinse kritiek leiden."

Het idee van Pelosi's bezoek was om solidariteit aan Taiwan te betuigen. Het eiland vreest al langer voor een Chinese inval en de houding van Peking ten aanzien van de Russische invasie van Oekraïne heeft die dreiging alleen maar reëler gemaakt.

China: 'Leger zal niet toekijken bij bezoek Pelosi'

Een bezoek van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden ligt gevoelig, omdat China Taiwan niet als onafhankelijke staat erkent. In de ogen van Peking hoort Taiwan bij de Volksrepubliek China. Sterker nog: de Chinezen hebben dankzij een sterk staaltje diplomatieke druk het aantal landen dat Taiwan wel als onafhankelijke staat erkent, weten te beperken tot veertien. Ook Nederland en de Verenigde Staten erkennen Taiwan officieel niet.

Bovendien is China er alles aan gelegen om dat zo te houden. Het is onderdeel van China's strategie om de schijn te wekken dat het beleid van de regering internationaal veel steun geniet. Iedere steunbetuiging aan Taiwan wordt dan ook hard de kop ingedrukt.

China schuwde in het diplomatieke steekspel met Pelosi dan ook geen grote woorden: Peking zou volgens internationale media hebben gezegd dat het leger "niet zal toekijken" als ze Taiwan daadwerkelijk bezoekt. Het regime in Peking beschouwt een bezoek van Pelosi als "onacceptabele provocatie" en vijandelijke daad.

Ook vanuit Washington klinken bezorgde geluiden. President Joe Biden waarschuwde zijn partijgenoot al voor het gevoelige bezoek. Het bezoek zou op een ongelegen moment komen nu de betrekkingen tussen Washington en Peking erg slecht zijn.

CNN meldt op basis van een regeringsfunctionaris dat het Amerikaanse ministerie van Defensie Pelosi's veiligheid 24/7 in de gaten houdt. Ook worden Chinese bewegingen in de regio op de voet gevolgd.

Bezoek is vooral symbolisch

Of China daadwerkelijk met harde hand zal toeslaan, betwijfelt Vlam. "Ik denk dat je die dreigingen in dit geval niet heel letterlijk moet nemen, want ik denk dat de kans klein is dat ze een oorlog riskeren om een dergelijk bezoekje", zegt hij. "Alleen ze willen wel heel erg duidelijk maken dat dit iets is wat ze niet tolereren."

Volgens Vlam is de houding van China vooral voor de lange termijn van belang. Een bezoekje van Pelosi zal de toekomst van Taiwan dan ook niet veranderen. Dat is niet veel meer dan een "steuntje in de rug".

Maar dat de spanningen rondom het bezoek torenhoog zijn, staat buiten kijf. De kans op echte escalatie schuilt echter in de lange termijn.