Het lichaam dat zondagochtend lokale tijd in een natuurgebied op Curaçao is gevonden, is inderdaad van de Nederlandse toerist die daar sinds dinsdag werd vermist. De 45-jarige man uit Leiden kwam niet terug na een wandeling. De woordvoerder van de politie heeft zijn identiteit bevestigd. De man is niet door een misdrijf om het leven gekomen, aldus de politie.

De familie is al op de hoogte gebracht van het feit dat het om de 45-jarige man uit Leiden gaat. Het slachtoffer was met zijn gezin op vakantie op Curaçao. Dinsdag ging hij in zijn eentje wandelen in de omgeving van Playa Jeremi en de Christoffelberg, maar keerde niet terug bij zijn gezin.

Er is sinds woensdag uitgebreid gezocht naar de man. De politie werkte samen met verschillende organisaties, waaronder Defensie. Volgens een politiewoordvoerder was het gebied waarin werd gezocht groot en lastig te onderzoeken.

De zorgen om de toerist waren groot, aangezien hij maar een liter water bij zich had. De politie gaf twee foto's vrij en vroeg iedereen met relevante informatie zich te melden.

Volgens de politie zullen toeristen beter moeten worden geïnformeerd als ze gaan wandelen in natuurgebieden op Curaçao. "De omstandigheden zijn vaak anders dan in het land waar de toerist vandaan komt. Bereid je goed voor, en: ga niet alleen op pad."