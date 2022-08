De Kosovaarse politie heeft in het noorden van het land twee grensovergangen met Servië gesloten vanwege onrust. Demonstranten blokkeerden de overgangen Jarinje en Brnjak met vrachtwagens vanwege het overheidsbesluit dat Serviërs in Kosovo hun kentekenplaat moeten veranderen. De uitvoering van dat besluit is inmiddels uitgesteld.

In de noordelijke stad Noord-Mitrovica klonk drie uur lang een luchtalarm. Volgens de politie werd bij de grens geschoten richting de Kosovaarse politie. Er zijn geen gewonden gevallen. De grensovergangen werden geblokkeerd met vrachtwagens vol met grind en zware machines.

De onrust heeft te maken met nieuwe regels voor Serviërs die in Kosovo wonen. Zij zouden vanaf maandag zestig dagen de tijd hebben om Kosovaarse nummerborden op hun auto's te plaatsen. Ook zouden alle Servische burgers die Kosovo bezoeken vanaf dat moment bij de grens een extra document moeten opvragen om het land in te kunnen. In Servië gelden soortgelijke regels voor Kosovaren.

In 2008 werd Kosovo onafhankelijk van Servië. In het noorden van Kosovo wonen ongeveer 50.000 Serviërs die nog altijd Servische nummerborden en documenten gebruiken. Meer dan honderd landen erkennen Kosovo als onafhankelijke staat, maar Servië en Rusland doen dat niet.

Pristina heeft vanwege de onrust inmiddels besloten de implementatie van de regels met een maand uit te stellen. Dat gebeurde op initiatief van de Europese Unie en de Verenigde Staten, die zondagavond optraden als bemiddelaars. Zo hoopt de regering van de Kosovaarse premier Albin Kurti de spanningen tussen de politie en lokale gemeenschappen weg te nemen.

Kwestie nummerborden ligt gevoelig

Het is niet de eerste keer dat er onrust over de Servische nummerborden ontstaat. Premier Kurti wilde daar vorig jaar ook al een einde aan maken, maar zag toen wegens protesten af van die beslissing. Toen werd bij dezelfde grensovergangen gedemonstreerd. Kosovo zette destijds speciale politietroepen in en Servië liet gevechtsvliegtuigen langs de grens vliegen.

De VN-vredesmacht in Kosovo (KFOR), geleid door de NAVO, noemt de situatie in het noorden van het land gespannen. Ook zegt de vredesmacht "bereid te zijn om in te grijpen als de stabiliteit in gevaar komt", in lijn met met haar VN-mandaat.

De vredesmacht werd in 1999 ingesteld. Momenteel doen 28 staten eraan mee en zijn er nog altijd vierduizend militairen en civiele personeelsleden aanwezig om de vrede te bewaren.

Volgens een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de spanningen te wijten aan de Kosovaarse autoriteiten, die Serviërs "ongegronde discriminerende regels" zouden opleggen. Op Telegram schreef de woordvoerder: "We roepen Pristina, de Verenigde Staten en de Europese Unie op de provocaties te stoppen en de rechten van Serviërs in Kosovo te respecteren."