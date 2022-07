Reddingswerkers op Curaçao hebben ten zuiden van Seru Bientu een lichaam gevonden, meldt de NOS zondag. Mogelijk gaat het om een 45-jarige man uit Leiden die sinds woensdag wordt vermist, maar dat is nog niet bevestigd.

De man verdween tijdens een wandeling in de buurt van Playa Jeremi en de Christoffelberg, een landelijke omgeving in het westelijke deel van het eiland.

De toerist is samen met zijn gezin op vakantie op Curaçao. Tot dinsdag ging hij elke ochtend wandelen met een van zijn kinderen. Dinsdag ging hij alleen op pad. Toen de wandelaar niet terugkwam, werd de politie gewaarschuwd.

De situatie is zorgelijk, omdat de man maar 1 liter water heeft meegenomen en hij is gaan wandelen in een gebied waar het zonder gps of kompas moeilijk is om je te oriënteren.

Een groot team van de politie, brandweer, defensie, boswachters en vrijwilligers is sinds woensdag naar hem op zoek. Bij de zoektocht worden drones en helikopters ingezet.