Door de hoge temperaturen ligt er weinig sneeuw in de Alpen en smelten gletsjers in hoog tempo. Deze zomer is daarom een aantal populaire wandelroutes in het gebied niet toegankelijk. Vallende stenen die loskomen uit het ijs vormen een gevaar.

"Op dit moment gelden in de Alpen waarschuwingen voor ongeveer een dozijn bergtoppen, waaronder die van de Matterhorn en de Mont Blanc", zegt Pierre Mathey, het hoofd van de Zwitserse berggidsenvereniging, tegen persbureau AFP. "Dit gebeurt veel eerder in het seizoen dan normaal. Meestal zien we dergelijke sluitingen in augustus, maar nu zijn de verboden eind juni ingegaan en gelden ze nog in juli."

Alpengidsen, die elk jaar duizenden wandelaars naar de hoogste top van Europa begeleiden, zijn deze week gestopt met beklimmingen op klassieke routes op de Mont Blanc, die zich uitstrekt over Frankrijk, Italië en Zwitserland. Ook zien de gidsen af van tochten naar de top van de Jungfrau in de Zwitserse Alpen. Naar verluidt gaan de tochten voor de eerste keer in honderd jaar niet door.

Begin deze maand kwamen elf bergbeklimmers om het leven en raakten acht mensen gewond, doordat ze waren bedolven onder ijs, sneeuw en rotsblokken in de Italiaanse Alpen. Dat gebeurde toen een deel van de gletsjer op de berg Marmolada afbrak.

Een dag eerder was op de Marmolada, de hoogste berg van de Dolomieten, een recordtemperatuur van 10 graden Celsius gemeten. Wetenschappers zeggen dat klimaatverandering voorheen stabiele gletsjers onvoorspelbaarder maakt.