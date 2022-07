In Brazilië ondertekenden meer dan een half miljoen mensen een petitie "ter verdediging van democratie". De petitie volgt op opmerkingen van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen begin oktober heeft hij kritische opmerkingen gemaakt over het kiessysteem, dat sinds 1996 wordt gebruikt.

Door zijn opmerkingen groeit de twijfel over zijn opstelling bij een eventuele verkiezingsnederlaag. Leden van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Sao Paulo lanceerden de petitie, die zaterdagmiddag (lokale tijd) ruim 546.000 keer was ondertekend.

"Op dit moment heerst er een groot gevaar voor normale democratie. Instituten van de republiek lopen risico en er zijn aanwijzingen dat verkiezingsuitslagen niet gerespecteerd zullen worden", schrijven de initiatiefnemers, zonder de naam van Bolsonaro direct te noemen.

Ongegronde en onbewezen beschuldigingen vormen volgens hen een bedreiging voor het verkiezingsproces en de democratische rechtsstaat. "Bedreigingen aan het adres van andere machthebbers, het aanzetten tot geweld en een institutionele breuk kunnen niet getolereerd worden."

Tot de ondertekenaars van de petitie behoren naast meerdere Braziliaanse oud-opperrechters ook leden van de Braziliaanse bankfederatie en de invloedrijke industriële federatie in Sao Paulo. Met name die laatste twee zijn opmerkelijk, want in de aanloop naar de verkiezingen van 2018 heeft Bolsonaro veel steun gekregen uit de bedrijfssector.

De huidige president van Brazilië werd vorige week officieel uitgeroepen tot kandidaat van de rechtse Liberale Partij (PL) voor de presidentsverkiezingen in oktober. Volgens peilingen loopt de rechts-populist ver achter op de linkse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva, die kandidaat is namens de linkse Arbeiderspartij (PT).