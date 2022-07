Demonstranten hebben zaterdag in de Iraakse hoofdstad Bagdad het parlementsgebouw bestormd en bezet. Het gaat om aanhangers van de invloedrijke sjiitische leider Muqtada al-Sadr. Woensdag bestormden zij het gebouw ook al. Ze slaagden er toen niet in om binnen komen.

Het parlementsgebouw ligt in de zogenoemde 'groen zone' of internationale zone van de Iraakse hoofdstad. Die zone wordt zwaar bewaakt sinds de Amerikanen er hun hoofdkwartier opzetten tijdens de invasie van Irak in 2003.

Veiligheidsdiensten probeerden eerder tevergeefs duizenden demonstranten weg te houden uit de zwaarbeveiligde zone in het centrum van de stad, waar zich ook andere overheidsinstellingen en ambassades bevinden. Ze gebruikten traangas en volgens onbevestigde berichten is er ook geschoten.

Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat zeker zestig mensen gewond raakten. Mogelijk zijn er ook doden gevallen, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

Woensdag lukte het aanhangers van Al-Sadr ook al om de groene zone binnen te dringen en het parlement te bestormen. Na enkele uren gaven ze toen hun bezetting op, na een oproep daartoe van Al-Sadr.

De demonstranten braken door de muren van de zwaarbewaakte groene zone in Bagdad. De demonstranten braken door de muren van de zwaarbewaakte groene zone in Bagdad. Foto: Getty Images

Na tien maanden nog altijd geen regering

De demonstranten zijn woedend omdat er tien maanden na de parlementsverkiezingen nog altijd geen regering is en de onderhandelingen over de benoeming van een nieuwe minister-president niet opschieten.

De demonstranten protesteren vooral tegen premierskandidaat Mohamed Shia al-Sudani, een voormalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voormalig provinciegouverneur. Hij is naar voren geschoven door een alliantie van pro-Iraanse sjiitische groeperingen, die tegenstanders van al-Sadr samenbrengt.

Al-Sadr, wiens partij de grootste werd bij de verkiezingen, trok in juni zijn 73 parlementariërs terug toen het hem niet lukte om een regering te vormen. Leden van de pro-Iraanse groeperingen namen de vrijgekomen plaatsen in.