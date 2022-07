Door aanhoudende overstromingen in de Amerikaanse staat Kentucky zijn al minstens 25 mensen omgekomen. De autoriteiten spreken van de ergste ramp in tientallen jaren.

Door hevige regenval de afgelopen tijd zijn veel rivieren in de oostelijke staat ver buiten hun oevers getreden. Daardoor zijn veel wegen onbegaanbaar. Honderden huizen en winkels zijn ondergelopen. Op sommige plekken staan zelfs hele dorpen onder water. Duizenden mensen zitten zonder elektriciteit.

Onder de doden die tot nu toe zijn bevestigd, zijn zes kinderen, onder wie een baby van een jaar oud. Gouverneur Andy Beshear verwacht dat het dodental de komende dagen nog zal stijgen. Hij noemde de overstromingen "het ergste wat ik ooit gezien heb".

"Er zijn nog steeds veel mensen vermist. We doen ons best om hen te vinden, maar het wordt ons erg moeilijk gemaakt. Zelfs reddingswerkers die dit al meer dan twintig jaar doen, hebben me verteld dat zij nog nooit zo'n hoge waterstand hebben meegemaakt", zei de gouverneur op een persconferentie.

De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde de overstromingen vrijdag al tot nationale ramp. Federale hulpdiensten gaan daarom lokale reddingswerkers helpen om gestrande mensen te redden en te zoeken naar vermisten.

Eind vorig jaar had Kentucky ook al te maken met extreem weer. In december kwamen meer dan zeventig mensen om als gevolg van de zwaarste tornado's die de staat ooit meemaakte. Het extremere weer is volgens wetenschappers het gevolg van klimaatverandering.