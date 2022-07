Een horloge dat van de Duitse dictator Adolf Hitler is geweest, heeft op een veiling in de Verenigde Staten 1,1 miljoen dollar (1,075 miljoen euro) opgeleverd. Dat was fors minder dan de 2 tot 4 miljoen euro die werd verwacht.

Het horloge werd volgens veilinghuis Alexander Historical Auctions als verjaardagscadeau aan Hitler gegeven in 1933, het jaar dat hij kanselier van Duitsland werd. Het horloge toont het nazisymbool van een adelaar en een hakenkruis. Daaronder zijn Hitlers initialen gegraveerd.

Het is niet zeker of Hitler het hoorloge ooit daadwerkelijk gedragen heeft. Het klokje werd in 1945 gevonden door Franse soldaten toen die Hitlers buitenverblijf Berghof bestormden. Sindsdien werd het meerdere keren doorverkocht, totdat het bij het veilinghuis in Maryland terechtkwam.

De koper van het horloge wenst anoniem blijven. Er werden ook andere nazivoorwerpen geveild, zoals een jurk van Hitlers partner Eva Braun en gesigneerde foto's van hoge nazifunctionarissen.

De Joodse gemeenschap had eerder bezwaar gemaakt tegen de veiling van nazivoorwerpen, waaronder een gele davidster die Joden tijdens het naziregime op hun kleren moesten dragen. Ze vrezen dat de veiling bijdraagt aan "de idealisering van het naziregime en alle verwerpelijke daden die daarmee gepaard gingen".

Het veilinghuis stelt dat de stukken onderdeel van de geschiedenis zijn en daarom niet verborgen moeten worden. Veruit de meeste geveilde voorwerpen belanden in privécollecties van verzamelaars of worden geschonken aan musea.