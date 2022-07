Op veel wegen in Zuid-Europa staan zaterdag forse files en wordt het, zoals verwacht, steeds drukker. Vakantiegangers die met de Thalys reizen, moeten rekening houden met vertragingen.

De verwachting was al dat het een van de drukste dagen van het jaar zou worden. Augustus is in veel Zuid-Europese landen de favoriete vakantiemaand. Bovendien is er steeds meer terugkerend vakantieverkeer onderweg richting Noord-Europa, aldus de ANWB.

Op de Franse wegen was het zaterdagochtend al flink druk, met name op de bekende Autoroute du Soleil. Op de A7 is de vertraging al ruim drie uur tussen Lyon en Orange.

Wie het verkeer slim af denkt te zijn en voor een meer westelijke route naar het zuiden kiest, komt bedrogen uit. De weg van Vierzon naar Narbonne is goed voor vier uur oponthoud. Op weg naar de Mont Blanctunnel richting Italië lopen automobilisten ongeveer 1,5 uur vertraging op.

Tussen Tours en Bordeaux staat een file die goed is voor 3 uur vertraging. Op de A10 richting de Spaanse grens geldt een oponthoud van een uur.

ANWB waarschuwt voor warmte van het asfalt

Ook op wegen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland staan files, vooral bij tunnels en grensovergangen. Op de A8 tussen München en Salzburg bedraagt de vertraging bijna vijf uur. In Italië raken de snelwegen vol door vakantiegangers die op weg zijn naar de Middellandse Zee en de Adriatische kust.

Op de A2 tussen Zwitserland en Italië staat tussen Luzern en de Gotthardtunnel een file van ruim 20 kilometer. De vertraging is al opgelopen tot bijna drie uur.

De ANWB waarschuwt dat het op veel plekken in Europa warm kan worden, wat door het asfalt op de wegen versterkt kan worden. In Frankrijk worden temperaturen van dik boven de 30 graden verwacht.

Thalys zet extra treinen in nadat vele reizigers strandden in Parijs

Het reisschema van de hogesnelheidstreinen van Thalys herstelt zaterdag geleidelijk na de botsing van een trein met een dier vrijdag, zegt een woordvoerder van het bedrijf. "Maar er zijn natuurlijk nog enorm veel reizigers onderweg. We doen er alles aan om ze zo snel mogelijk naar hun bestemming te brengen", aldus de zegsvrouw.

Veel passagiers zaten na het ongeluk vrijdag vast in treinen of moesten wachten op stations. Onder hen bevonden zich ook Nederlanders die gestrand waren en de nacht in Parijs moesten doorbrengen. Ze kregen het advies om zaterdag hun reis te vervolgen. Maar volgens het treinbedrijf kon dat niet via de Thalys omdat de treinen van zaterdag zijn volgeboekt.

Om hoeveel Nederlanders het gaat, kon de zegsvrouw niet zeggen. Zaterdag worden er extra treinen ingezet om mensen naar hun bestemming te brengen.

"Voor klanten die absoluut met de eerste trein de volgende ochtend wilden vertrekken, hebben wij een Thalys-trein geregeld op het station in Parijs-Noord voor de overnachting. Met dekens, kussens en eten. Daar hebben driehonderd mensen gebruik van gemaakt", aldus de woordvoerder.

Op Twitter regende het zaterdagochtend klachten van reizigers. Het is de tweede keer in korte tijd dat er problemen zijn met treinen van Thalys. Eerder deze maand moesten ongeveer tweehonderd passagiers de nacht doorbrengen in een gestrande Thalys op het Gare du Nord in Parijs. De hogesnelheidstrein kreeg te maken met een storing vanwege de hitte in de Franse hoofdstad.