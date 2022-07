Het treinverkeer op het traject van de Thalys is vrijdagmiddag ontregeld geraakt na een botsing tussen een trein en een dier in België. Door de botsing is een technisch probleem ontstaan, waardoor er de hele avond vertraging op het traject is.

Door het ongeval stonden enkele treinen stil, waaronder Thalys-treinen. Inmiddels rijden die weer. Wel is er nog de hele avond vertraging op het populaire treintraject tussen Amsterdam en Parijs. Ook zijn er meerdere Thalys-treinen geannuleerd.

De aanrijding vond volgens de Belgische omroep VRT rond 15.30 uur plaats in de buurt van de Waalse stad Doornik. Door de klap met het dier liep de locomotief schade op, waarbij rook vrijkwam. De trein moest volledig tot stilstand worden gebracht en de elektriciteit moest worden afgesloten.

Reizigers werden geëvacueerd naar het nabijgelegen Ath. Ze zullen met bussen naar Brussel worden gebracht. Volgens de Vlaamse omroep is het nog maar de vraag of reizigers vanavond hun bestemming bereiken.

Urenlang vast in stilstaande trein

De website van de Thalys vermeldt op het traject tussen Amsterdam Centraal en Parijs vertragingen van meer dan 2,5 uur. Ook zijn er vanavond enkele treinen geannuleerd.

Op Twitter gaan verhalen rond van mensen die urenlang hebben vastgezeten in een stilstaande trein. Vanwege de afgesloten stroom zaten reizigers in stilstaande Thalys-treinen zonder airconditioning. Een woordvoerder van Thalys zei tegen VRT dat er water is uitgedeeld aan gestrande reizigers.

Eerder deze maand had de Thalys ook al problemen vanwege een treinstoring. Ongeveer tweehonderd passagiers moesten toen noodgedwongen de nacht in een gestrande trein op het Parijse station Gare du Nord doorbrengen.