De Canadese rechter denkt na over de straf voor de Nederlandse webcamafperser Aydin C. Vorige week werden de laatste pleidooien in de zaak rond de afpersing van Amanda Todd uitgesproken. Het tienermeisje beroofde zich in 2012 van het leven, omdat een naaktfoto haar al jarenlang achtervolgde. Dit is wat er tot nu toe is gebeurd.

De zaak rond de vijftienjarige Amanda Todd werd in 2012 wereldnieuws. Dat kwam door een negen minuten durende video die de Canadese tiener vlak voor haar dood online had gezet.

In die video vertelt Todd haar verhaal met behulp van kaarten met teksten erop. Daarop valt te lezen dat ze jarenlang werd gechanteerd met een foto van haar borsten. Die maakte een man van haar toen ze aan het webcammen waren. Mede door die foto werd ze jarenlang gepest en mishandeld door klasgenoten.

De video werd na de zelfdoding van Todd in oktober 2012 heel vaak gedeeld. De wereld reageerde geschokt. Todd werd al snel het gezicht van sextortion, een chantagevorm waarbij een afperser dreigt iemands naaktbeelden online te zetten.

In januari 2014 arresteert de Nederlandse politie een verdachte: Aydin C. uit Tilburg. Hij werd op een vakantiepark in Oisterwijk in de boeien geslagen.

De politie kreeg C. in het vizier na een tip van Facebook. Hij had namelijk een groot aantal profielen op het socialemedianetwerk. De zaak bleek groter dan alleen Todd: door spyware op zijn computers te plaatsen, zag de politie hoe C. online tientallen mensen afperste. Ook troffen ze kinderporno aan.

Carol Todd houdt een foto van haar dochter Amanda Todd vast. Carol Todd houdt een foto van haar dochter Amanda Todd vast. Foto: Alamy Limited

C. verscheen in 2018 voor de rechter in Nederland, die hem tien jaar en 243 dagen cel opgelegde. Dat is de hoogst mogelijke straf die hij kon krijgen.

Volgens de rechtbank heeft C. zich schuldig gemaakt aan digitale stalking en afpersing van 33 personen. Onder hen waren tientallen minderjarige meisjes, een vrouw en vijf mannen uit Nederland, Noorwegen, Engeland, de Verenigde Staten en Canada. De jongste meisjes waren pas negen jaar toen C. met ze begon te praten.

C. werd ook veroordeeld voor het maken en verspreiden van kinderporno, oplichting, identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit.

Tijdens de rechtszaak viel het op dat C. weigerde te spreken. "Het enige wat ik wil zeggen, is dat alles al is gezegd door mijn advocaat", zei C. aan het einde van de zaak. De Tilburger ontkende eerder in een brief aan onder meer RTL Nieuws verantwoordelijk te zijn. Zijn advocaten eisten daarom vrijspraak. Maar daar ging de rechtbank niet in mee.

C. is nog niet veroordeeld in de zaak rondom Todd, omdat Canada hem daarvoor zelf wil vervolgen. Maar het duurde even voor C. aan Canada kon worden uitgeleverd. Zijn advocaat was het er namelijk niet mee eens dat C. in Canada zou moeten voorkomen. Uiteindelijk besloot de Hoge Raad in 2017 dat dit wel mocht. Wel is er de voorwaarde dat C. zijn door Canada opgelegde straf in Nederland kan uitzitten. C. staakte zijn verzet in 2019 door niet in cassatie te gaan.

In 2020 werd C. uitgeleverd aan Canada. Dat gebeurde op grond van verdenking van zedenmisdrijven en afpersing van Todd, niet in verband met haar dood.

Begin juni begon in Canada de zaak tegen C. Volgens de Canadese aanklagers gebruikte hij maar liefst 22 verschillende accounts op meerdere socialemediaplatforms. Daarmee viel hij Todd zo'n drie jaar lang lastig. C. zegt onschuldig te zijn, hoewel onder andere een telefoonnummer, foto en video hem linken aan Todd.

Nu, bijna tien jaar na de dood van Todd, hoort C. in hoeverre hij schuldig is aan het afpersen van het meisje. Volgens zijn advocaat is er "geen twijfel dat Amanda Todd het slachtoffer was van veel misdaden". "Deze zaak gaat over wie daarachter zat."

Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter uitspraak doet.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).