De hittegolven in Zuid-Europa hebben niet alleen hoge temperaturen op het land tot gevolg. Ook het water van de Middellandse Zee is erg warm voor de tijd van het jaar. Wetenschappers vrezen dat de ecosystemen in het water worden aangetast door de hoge temperaturen.

Volgens wetenschappers is op sommige plaatsen het water maar liefst zes graden warmer dan normaal in deze tijd van het jaar, schrijft The Guardian. De krant meldt dat er gevreesd wordt dat de toch al kwetsbare ecosystemen door de warmte verder bedreigd worden.

De temperatuur van het Middellandse Zee-water is sinds mei al hoger dan normaal. Voor de oostkust van het Franse eiland Corsica piekte de temperatuur van het water op 30,7 graden.

Ook op andere plekken is het water warmer. Het water tussen de Italiaanse kust en de Spaanse eilandengroep Balearen (met onder meer Mallorca, Menorca en Ibiza) is bijna 28 graden. Dat is 5 graden hoger dan vorig jaar. Ook het water bij de Franse kuststad Nice was in juni flink warm: met 29,2 graden was de temperatuur 3,5 graden hoger dan in 2021.

700 zeedieren met uitsterven bedreigd

De Middellandse Zee geldt als een enorm vruchtbare zee. De zee beslaat minder dan 1 procent van het wereldwijde wateroppervlak maar huisvest maar liefst 10 procent van alle zeedieren. Met meer dan 20.000 planten en dieren is er extreem veel biodiversiteit in de Middellandse Zee. Doordat de temperatuur er nu stijgt, lijden de koralen, schaaldieren en vissen enorm.

Hoewel een hoop dieren in staat zijn zich aan de nieuwe omstandigheden in zee aan te passen, worden zeker zevenhonderd diersoorten met uitsterving bedreigd, zegt een ecoloog tegen de Franse krant La Provence.

De hoge watertemperatuur is mede gevolg van de hittegolven die Zuid-Europese landen de afgelopen weken teisterden. Het Wereldnatuurfonds meldde vorig jaar dat de opwarming van de Middellandse Zee 20 procent sneller gaat dan het wereldwijde gemiddelde. Daarmee is het de snelst opwarmende zee ter wereld.