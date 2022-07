Gebruikers van openbare zwembaden en sporthallen in de Duitse stad Hannover kunnen binnenkort alleen nog koud douchen. Het stadsbestuur heeft onder meer deze maatregel genomen in een poging het energieverbruik te verminderen.

"Iedere kilowattuur telt", zegt de burgemeester van Hannover, Belit Onay. "De huidige energiecrisis is onvoorspelbaar." Op andere plekken in Duitsland wordt onder meer verlichting bij monumenten uitgeschakeld.

De burgemeester zegt dat de prioriteit ligt bij het "beschermen van de kritieke infrastructuur". In alle openbare gebouwen in Hannover moet de thermostaat uit voorzorg tot 1 oktober volledig uitgeschakeld blijven. Na die datum geldt een maximumtemperatuur van 20 graden. Voor scholen, ziekenhuizen en bejaardencentra is een uitzondering gemaakt.

Met de maatregelen hoopt Hannover zo'n 15 procent energie te besparen, in lijn met de plannen van de Europese Unie. De 27 EU-landen gingen dinsdag akkoord met plannen die moeten voorkomen dat huishoudens, belangrijke bedrijven en ziekenhuizen deze winter zonder verwarming komen te zitten.

In Berlijn werden woensdag zo'n tweehonderd schijnwerpers uitgeschakeld die gewoonlijk monumenten verlichten. "Vanwege de oorlog in Oekraïne en Russische dreigingen is het belangrijk dat wij zo voorzichtig mogelijk omgaan met onze energie", zegt een woordvoerder van het stadsbestuur. Eerder werd de temperatuur van verwarmde buitenzwembaden al met twee graden verlaagd.

De Duitse minister van Economie, Robert Habeck, liet donderdag weten dat het bedrag dat consumenten aan energie gaan betalen hoger uit kan vallen dan eerder werd verwacht. Zo moet worden voorkomen dat energiebedrijven failliet gaan.

"We kunnen nog niet zeggen hoeveel gas in november gaat kosten, maar het bittere nieuws is dat dit waarschijnlijk een paar honderd euro per huishouden zal zijn", aldus Habeck, die de uitdagingen waar zijn land voor staat "enorm" noemt.

Duitsland was voor de oorlog voor een groot deel van zijn energie afhankelijk van Russisch gas. Om de winter door te komen moeten de gasreserves in november voor 95 procent zijn gevuld. Op dit moment heeft Duitsland de opslagen voor net geen 67 procent gevuld. Een deel van het gas wordt in Duitsland ook gebruikt om elektriciteit op te wekken.