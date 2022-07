Zo'n vierhonderd kampeerders hebben woensdagavond een camping in Zuid-Frankrijk moeten verlaten vanwege een bosbrand. Onder de geëvacueerden zijn ook Nederlanders, onder wie gezinnen met kinderen.

De vakantiegangers moesten de camping in Gorges du Verdon verlaten vanwege de naderende bosbrand, die al meer dan 350 hectare in vlammen heeft doen opgaan. Ze worden opgevangen in nabijgelegen dorpjes. Vakantiegangers kunnen terecht in onder meer een gymzaal, of boeken een hotel in de omgeving.

Een ooggetuige meldt aan NU.nl dat de brand sinds dinsdag vanaf de camping te zien was. Het vuur bevond zich nog ver weg in de heuvels, maar dat kan door de wind snel veranderen. Daarom is uit voorzorg woensdagavond besloten een deel van de camping te evacueren.

De brandweer is met honderden medewerkers bezig met bluswerkzaamheden. Dat wordt bemoeilijk doordat het vuur zich verspreidt over slecht begaanbaar terrein. Volgens de ooggetuige is er geen sprake van paniek bij de vakantiegangers. Zij hopen dat ze donderdag weer de camping op mogen.

Door de extreme temperaturen en droogte kampen verschillende Franse regio's met bosbranden. In de buurt van Bordeaux werden verschillende campings ontruimd vanwege grote bosbranden die pas na bijna twee weken onder controle waren. De brandweer sprak van een "uitzonderlijke crisis".

Enkele van de branden zijn mogelijk aangestoken. In Zuid-Frankrijk werd woensdag een man aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht dat hij sinds mei meerdere keren bosbranden heeft gesticht.