Op Curaçao wordt sinds dinsdag een Nederlandse toerist vermist. De man is op vakantie met zijn gezin en is niet teruggekeerd na een wandeling. Agenten, vrijwilligers en boswachters zoeken naar de man, bevestigt de politie.

De zoektocht gaat donderdag verder, aldus de politie. Het gaat om een man die is gaan wandelen in de buurt van Jeremi en de Christoffelberg, een landelijke omgeving in het westelijke gedeelte van het eiland.

Tot nu toe ging de man elke ochtend wandelen met één van zijn kinderen. Dinsdag ging hij alleen op pad. Toen hij niet terug kwam, werd de politie gewaarschuwd.

De politie geeft verder weinig informatie over de zaak.