De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft donderdag in een toespraak gezegd dat zijn land klaar is voor een militaire confrontatie met de Verenigde Staten. De leider zal niet aarzelen om zijn "nucleaire afschrikmiddel" in gereedheid te brengen, melden Noord-Koreaanse staatsmedia.

In zijn toespraak uitte Kim Jong-un ook kritiek aan het adres van de Zuid-Koreaanse regering van Yoon Suk-yeol. Kim waarschuwde dat "elke poging om Noord-Korea uit te schakelen zal worden beantwoord met een krachtige reactie en vernietiging".

De dreigende taal volgt op verschillende rakettesten die Noord-Korea de afgelopen maanden uitvoerde. Het land zegt in staat te zijn om kernwapens af te vuren met recent geteste hypersonische raketten.

In 2017 voerde Noord-Korea voor het laatst een nucleaire test uit. Het land zou inmiddels de voorbereidingen voor een nieuwe nucleaire proef hebben afgerond, zei de Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Chung Eui-Yong, vorige maand. Het wachten zou zijn op een "politieke beslissing" om de test daadwerkelijk uit te voeren, aldus Chung.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft met zijn Zuid-Koreaanse en Japanse collega's een verbintenis gesloten om nauw samen te werken aan de "denuclearisering van het Koreaanse schiereiland".