In de Chinese stad Wuhan moeten bijna een miljoen mensen in de wijk Jiangxia in lockdown omdat er de afgelopen dagen vier coronabesmettingen zijn ontdekt. Volgens de BBC hadden de besmette mensen geen last van coronagerelateerde symptomen.

Eind 2019 begon de coronapandemie (zo goed als zeker) op een dierenmarkt in Wuhan. Een groep internationale onderzoekers, onder wie viroloog Marion Koopmans, concludeerde dat in een artikel in het belangrijke wetenschappelijke tijdschrift Science.

China heeft een zeer streng coronabeleid met als doel: nul besmettingen. Er wordt hardhandig opgetreden tegen mensen die de coronamaatregelen overtreden. Volgens persbureau Reuters maken de inwoners van Wuhan zich zorgen over de strenge lockdown die hen wordt opgelegd. De stad telt ruim 11 miljoen inwoners.

Begin juni werd de lange, strenge lockdown in de Chinese miljoenenstad Sjanghai opgeheven. Twee maanden lang moesten inwoners thuisblijven. Op dit moment gelden ook strenge coronamaatregelen in de stad Shenzhen. Honderden grote bedrijven moeten het contact met de buitenwereld beperkt houden vanwege enkele tientallen coronabesmettingen.