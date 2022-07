Het dodental in Pakistan na weken van regen en overstromingen is opgelopen tot 340 en stijgt naar verwachting nog verder, meldt het Pakistaanse bureau voor rampenbestrijding woensdag. De neerslag in de provincie Beloetsjistan en de zuidelijke stad Karachi is volgens hoofdmeteoroloog Sardar Sarfraz de hevigste ooit geregistreerd in Pakistan.

Door langdurige regen in het zuidwesten van het land zijn straten overstroomd en wegen geblokkeerd. Miljoenen mensen ondervinden overlast.

Reddingswerkers proberen minstens 50.000 gezinnen te bereiken die in hun dorpen in Beloetsjistan door water zijn omsloten. Daarbij worden legerhelikopters en boten ingezet, omdat wegen en bruggen zijn weggeslagen door plotselinge overstromingen.

Deskundigen schrijven de overvloedige regenval en overstromingen toe aan klimaatverandering. De Pakistaanse minister van Klimaatverandering heeft de wereldwijde opwarming als een levensgrote dreiging bestempeld.