De laatste twee Amerikaanse ex-agenten die betrokken waren bij de dood van George Floyd zijn woensdag veroordeeld tot celstraffen. Tou Thao (36) kreeg 3,5 jaar celstraf opgelegd, zijn toenmalige collega J. Alexander Kueng (28) moet drie jaar de gevangenis in.

Kueng was een van de agenten die hielp bij het tegen de grond drukken van Floyd. Thao hield omstanders op afstand. Beide ex-agenten zijn veroordeeld voor het schenden van Floyds burgerrechten. Ook verleenden zij geen medische hulp aan het slachtoffer.

De twee ex-agenten van kleur worden ook nog verdacht van medeplichtigheid aan zowel doodslag als moord. Daarvoor moeten ze in januari voorkomen.

In mei 2020 stierf Floyd tijdens een hardhandige arrestatie in de Amerikaanse stad Minneapolis. Agent Derek Chauvin duwde de zwarte Amerikaan met zijn knie ruim negen minuten lang tegen de grond, terwijl hij al handboeien om had. Floyd overleefde dat niet. Chauvin werd in juni 2021 veroordeeld tot 22,5 jaar cel.

Ex-agent die benen Floyd vasthield vorige week veroordeeld

Een jury bepaalde in februari al dat Thao en Kueng schuldig waren aan betrokkenheid bij de dood van Floyd. De openbaar aanklagers betoogden dat de mannen door trainingen en "goed menselijk fatsoen" hadden moeten weten dat ze Floyd moesten helpen toen hij daarom vroeg.

Vorige week werd een andere ex-agent, Thomas Lane, veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar vanwege zijn betrokkenheid bij de dood van Floyd. Lane was de 38-jarige agent die de benen van Floyd vasthield toen hij werd verstikt door Chauvin.

De dood van de ongewapende Floyd op 25 mei 2020 in Minneapolis leidde tot vele demonstraties tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten en elders.