Complotdenker Micha K., die in Noord-Ierland vastzit, is in hoger beroep gegaan tegen de beslissing van de rechter daar dat hij kan worden uitgeleverd aan Nederland. Dat laat het Openbaar Ministerie woensdag weten. Er is nog geen datum voor dit hoger beroep.

De Noord-Ierse rechter besloot op 15 juli dat K. uitgeleverd mag worden. De rechter schoof de argumenten van de complotdenker over een zwakke gezondheid waardoor uitlevering schadelijk zou zijn terzijde.

K. zit sinds vorig jaar zomer vast in het land. Sindsdien vecht hij zijn uitlevering aan.

In Nederland wordt K. vervolgd voor het bedreigen van RIVM-directeur Jaap van Dissel. Ook moet hij een celstraf van zes maanden uitzitten vanwege een eerdere veroordeling voor laster en smaad. Samen met medecomplotdenkers van het platform Red Pill Journal Wouter R. en Joost K. verspreidde Micha K. ook verhalen over vermeende satanische pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven.

Celstraf voor bedreigen NOS-hoofdredacteur

K. werd eerder veroordeeld tot tien maanden cel voor bedreiging van NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff. Die beschuldigde hij ervan een netwerk van pedofielen te beschermen, zonder enig bewijs.

Ook kreeg hij een celstraf omdat hij bommeldingen had gedaan bij het ministerie van Veiligheid en bij het kantoor van landsadvocaat Pels Rijcken. Verder kreeg K. zestig uur taakstraf opgelegd voor het uiten van doodsbedreigingen aan het adres van De Telegraaf-journalist Bart Mos.

Wouter R. en Joost K. zijn eerder al veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.