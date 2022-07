De Amerikaanse president Joe Biden heeft geen corona meer. Later op woensdag wil hij weer in het openbaar verschijnen bij het Witte Huis. Hij zat in totaal een week in isolatie.

De 79-jarige Biden had de afgelopen dagen al haast geen klachten meer, nadat hij vorige week positief werd getest op het coronavirus. Hij werd behandeld met het antivirale medicijn Paxlovid.

De president blijft nog wel tien dagen een mondkapje dragen wanneer hij in de buurt van anderen is, meldt zijn arts. Ook zal hij nog steeds regelmatig worden getest op corona, gezien de kans op een herbesmetting.

Zijn positieve test viel samen met een stroom van nieuwe coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Volgens de officiële cijfers schommelt het aantal nieuwe positieve tests in het land rond de 150.000 per dag.

Gezondheidsexperts vermoeden dat het werkelijke aantal vele malen groter is. Dat zou het gevolg zijn van gebrekkige dataverzameling en het vele thuistesten.

Net als andere landen heeft de VS te maken met de jongste omikronsubvariant BA.5. Deze subvariant krijgt snel de overhand, doordat hij gemakkelijk de immuniteit van eerdere infecties en vaccins kan ontwijken. Daardoor neemt het risico op herinfectie toe.