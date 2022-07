De afname van het aantal nieuwe hiv-infecties is vorig jaar gestagneerd. Ook het aantal mensen dat overlijdt door aids neemt nog maar nauwelijks af. Dat blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van UNAIDS. Het Aidsfonds zegt dat de bestrijding van aids aan het vastlopen is.

Vorig jaar werd in 38 landen een toename van het aantal hiv-infecties gezien. Die toename was vooral te zien in Oost-Europa en Centraal-Azië, waar het aantal infecties met 15 procent toenam.

Volgens het Aidsfonds is het voor het eerst dat het aantal hiv-patiënten in Azië is gestegen. Dit was vooral te zien in de Filipijnen en Maleisië. Daar steeg het aantal hiv-infecties vooral onder de groep mannen die seks heeft met mannen, sekswerkers en drugsgebruikers. In die landen hebben deze mensen vaak geen toegang tot preventieve middelen en zorg.

In totaal liepen vorig jaar anderhalf miljoen mensen een hiv-infectie op. Er overleden maar iets minder mensen aan aids, de ziekte die door hiv wordt veroorzaakt, ten opzichte van het jaar ervoor.

Overlijdens nog altijd 'onnodig'

Maar de ruim 650.000 overlijdens zijn nog altijd "onnodig", schrijft het Aidsfonds, omdat er geneesmiddelen beschikbaar zijn. Nog te vaak hebben mensen geen toegang tot die middelen: van de in totaal 38,4 miljoen besmette personen krijgt drie kwart een behandeling.

Wereldwijd nam het aantal infecties vooral toe onder groepen mensen die een hoger risico hebben om besmet te raken. Waar in 2020 nog 62 procent van de hiv-infecties bij deze groepen werd vastgesteld, ging het in 2021 om 70 procent.

Volgens het Aidsfonds komt dat doordat deze groepen, onder wie homoseksuele mannen, trans personen en sekswerkers, in steeds meer landen worden gediscrimineerd en gestigmatiseerd. "Hierdoor hebben ze slecht toegang tot preventiemiddelen en medicijnen."

Minder geld voor aidsbestrijding

Veel landen geven op dit moment minder geld uit aan aidsbestrijding. Ze hebben het geld ergens anders voor nodig door bijvoorbeeld de coronacrisis. Ook hebben veel landen nu te maken met een economische crisis of dreigende voedselcrisis.

"Het is de diepe ongelijkheid in de wereld die de hiv-epidemie in stand houdt", zegt directeur Mark Vermeulen van het Aidsfonds.

"Discriminatie van mensen met hiv, het ontkennen van de fundamentele rechten van vrouwen en de politieke onwil om meer te investeren in toegankelijke gezondheidszorg veroorzaken de alarmerende mondiale cijfers. Zolang mensen niet overal in de wereld op gelijke manier toegang hebben tot preventie, zorg en medicijnen zal deze epidemie blijven voortduren."