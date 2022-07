Een adviseur van de Hongaarse premier Viktor Orbán is opgestapt, nadat ze kritiek had geuit op een speech van de minister-president. Dat meldt BBC News woensdag. In zijn omstreden speech waarschuwde Orbán voor "vermenging van het Hongaarse volk met niet-Europese rassen".

Het gaat om Zsuzsa Hegedus, die al zeker twintig jaar een vertrouweling van Orbán is. Maar een speech van de premier op zaterdag in buurland Roemenië bleek voor Hegedus een reden om in opstand te komen. Ze noemde de speech een "pure nazitekst", zo schreven Hongaarse media.

Orbán was zaterdag in een Roemeense regio met veel Hongaarse inwoners voor een toespraak. Daarin zei hij dat het prima is als Europese volken met elkaar vermengd raken, maar hij waarschuwde voor "vermenging met niet-Europese rassen".

Hoewel Orbán bekendstaat om zijn antimigratie-uitspraken, overschreed hij volgens adviseur Hegedus zaterdag een grens. "Ik begrijp niet hoe u niet kunt zien dat uw speech een pure nazitirade is van het niveau van Goebbels", schreef ze in haar ontslagbrief. Joseph Goebbels was de baas van de propagandamachine van nazi-Duitsland onder Adolf Hitler.

Hegedus was niet de enige die kritisch was op de speech van Orbán, hoewel de premier door sommigen ook fel verdedigd werd. Oppositiepartijen noemen de toespraak "onwaardig voor een Europese leider". Orbáns partij Fidesz boekte een verpletterende zege bij de verkiezingen in april.

Woordvoerders van de premier proberen de ophef over de uitspraken de kop in te drukken. Zij zeggen dat Orbán al jaren erg uitgesproken is over migratie. Het ontslag van Hegedus lijkt geen gevolgen te hebben voor de regering, meldt BBC News.