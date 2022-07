De mensenrechten van miljoenen Afghaanse vrouwen en meisjes worden niet gerespecteerd sinds de Taliban de macht overnamen in 2021, schrijft Amnesty International. De Taliban beloofden in 2021 dat zij de rechten van vrouwen zouden beschermen, maar hun beleid is 'draconisch', schrijft de mensenrechtenorganisatie in een nieuw rapport.

"Elke dagelijkse bezigheid - naar school gaan, werken, het huis verlaten - staat onder controle en wordt zwaar ingeperkt", zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty. Vrouwen worden niet meer beschermd tegen huiselijk geweld en onderdrukking, stelt de organisatie.

Gedwongen huwelijken

Omdat mensen geen geld hebben om voor hun kinderen te zorgen, waren er het afgelopen jaar meer kindhuwelijken en gedwongen huwelijken volgens Amnesty. Vrouwen die vreedzaam protesteren, worden vaak bedreigd, gearresteerd, vastgezet en gemarteld, staat in het rapport. Sommige vrouwen zouden zelfs "verdwijnen".

Vrouwen die in de cel hebben gezeten, beschreven aan Amnesty hoe ze geslagen, getrapt en gemarteld zijn door de Taliban. Om te voorkomen dat ze foto's van hun verwondingen zouden delen met de buitenwereld, werden de vrouwen geslagen tussen hun benen en borsten. In de gevangenis was een gebrek aan voedsel, water, ventilatie, sanitaire producten en gezondheidszorg.

Gerichte sancties

Amnesty wil dat de Taliban het beleid drastisch wijzigen. Callamard roept de internationale gemeenschap op om dit af te dwingen met gerichte sancties. "Als de internationale gemeenschap er niet in slaagt iets te doen, laat zij de vrouwen en meisjes in Afghanistan in de steek."