Een aardbeving met een kracht van 7,1 heeft woensdag het Filippijnse eiland Luzon getroffen, aldus de U.S. Geological Survey (USGS). De beving was voelbaar in veel gebieden van de archipel, waarbij sterke bevingen werden gevoeld in de hoofdstad Manilla en veel andere gebieden in de eilandengroep.

Na de beving waren er niet onmiddellijk meldingen van schade of gewonden. De beving vond plaats op de relatief geringe diepte van 10 kilometer. Volgens de USGS lag het epicentrum van de aardbeving ongeveer 11 kilometer van de stad Dolores in de provincie Abra.

"De aardbeving duurde dertig seconden of meer. Ik dacht dat mijn huis zou instorten", zei Eric Singson, een congreslid op de Filipijnse radio. "Nu proberen we de mensen te bereiken.... Op dit moment voelen we naschokken dus we zijn naar buiten gegaan", voegde hij eraan toe.

De beving was voelbaar tot in de hoofdstad Manilla, waar de metro's niet reden tijdens de ochtendspits. Ook het senaatsgebouw in de hoofdstad werd ontruimd, meldden de media. In Manilla zijn geen zichtbare gevolgen van de beving gemeld, aldus het staatsbureau voor seismologie.

Er is nog niets bekend over de gevolgen van de beving in het gebied rond Dolores, een gemeente met zo'n 45.000 inwoners.