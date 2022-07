Bij een zware aardbeving met een magnitude van 7.1 op het Filipijnse eiland Luzon zijn woensdag zeker vier doden en zestig gewonden gevallen. In de hoofdstad Manilla en veel andere gebieden in de eilandengroep werden sterke bevingen gevoeld.

Veel huizen en gebouwen zijn beschadigd. Op sommige plaatsen is uit voorzorg de stroom uitgeschakeld.

De beving vond plaats op de relatief geringe diepte van 10 kilometer. Het epicentrum van de aardbeving lag ongeveer 11 kilometer van de stad Dolores in de provincie Abra. De gemeente telt zo'n 45.000 inwoners.

Een ziekenhuis in Abra is geëvacueerd nadat het gebouw gedeeltelijk was ingestort. Volgens functionarissen zijn er geen slachtoffers gemeld. Gouverneur Joy Bernos van Abra plaatste foto's van het beschadigde ziekenhuis op Facebook. Daarop is onder meer een groot gat in de voorgevel te zien.

De aardbeving werd ook gevoeld in de hoofdstad Manilla, zo'n 335 kilometer ten zuiden van het epicentrum van de aardbeving. Verschillende gebouwen zijn ontruimd. Ook werd het metrosysteem tijdens de ochtendspits stilgelegd.

De Filipijnen liggen net als Indonesië op de Pacifische Ring van Vuur, een gebied in de Grote Oceaan met bijna 130 actieve vulkanen. In het gebied komen veel aardbevingen voor. In oktober 2013 trof een aardbeving met een magnitude van 7.1 het Bohol-eiland in de centrale Filipijnen. Daarbij kwamen meer dan tweehonderd mensen om het leven.